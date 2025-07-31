https://sputnik-georgia.ru/20250731/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-za-iyun-294359430.html

Экономика Грузии продолжает расти – данные за июнь

Экономика Грузии продолжает расти – данные за июнь

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в июне 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T20:49+0400

2025-07-31T20:49+0400

2025-07-31T20:49+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в июне 2025 года составил 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-июне 2025 года составил 8,3%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июне 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, транспорта и складирования, и торговли. Снижение зафиксировано в секторах энергетики и строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Что выросло и на сколько По данным за январь-июнь 2025 года, экспорт вырос на 13,7%, а импорт – на 12,4% по сравнению с первым полугодием 2024 года. В июне в стране было зарегистрировано 6,2 тысячи новых предприятий, на 11,6% больше, чем в июне прошлого года. По информации Тодрадзе, рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, а также с предоставлением консультаций в сфере IT и ростом объема услуг, связанных с ним. Рост в обрабатывающей промышленности в основном был связан с металлургической промышленностью, производством чугуна, стали и ферросплавов. Также увеличилось производство неметаллической минеральной продукции и металлических строительных конструкций. Также увеличился объем производства минеральных удобрений. Примечательно, что в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт минеральных удобрений увеличился примерно на 67%, причем основной прирост обеспечила Испания. Также увеличился экспорт натурального виноградного вина – примерно на 67%. Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии >>Рост в секторе финансовой и страховой деятельности в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта, в основном, с ростом грузовых перевозок. Рост в секторе торговли был обусловлен расширением торговли легковыми автомобилями. В июне, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, экспорт легковых автомобилей увеличился на 25%, в основном в страны Центральной Азии. Кроме того, увеличилась розничная торговля топливом, продуктами питания, напитками, табачными изделиями, а также фармацевтической продукцией. Кроме того, по словам Тодрадзе, число визитов международных визитеров туристов увеличилось на 7% во втором квартале 2025 года, в том числе число туристических визитов увеличилось на 11%, что оказало положительное влияние не только на сектор торговли, но и на экономический рост в целом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика