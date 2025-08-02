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Планы оппозиции по организации революций в Грузии обречены на провал – премьер
Планы оппозиции по организации революций в Грузии обречены на провал – премьер
Sputnik Грузия
Сейчас правящую партию "Грузинская мечта" больше волнует подготовка к выборам, чем планы оппозиции, заявил Кобахидзе 02.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-02T19:19+0400
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2025-08-02T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Оппозиция пытается осуществить революцию в Грузии с 2016 года, но у нее ничего не получается, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Лидер движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе объявил 4 октября – день выборов в органы местного самоуправления – днем исторической победы и мирного свержения власти. В оппозиции идею Бурчуладзе поддержали, однако заявили, что говорить о дате нецелесообразно. По его словам, в данное время правящую партию "Грузинская мечта" больше волнует подготовка к выборам, чем планы оппозиции. "Нам не интересно, как они готовятся к выборам. Нам интересно, как готовимся мы. Вы видите, что мы активно готовимся, у нас единственная цель – победить на выборах как мэров, так и городского совета во всех 64 муниципалитетах", – отметил премьер. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. Выборы в Грузии 2025: кто составит конкуренцию Каладзе>>>На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, паата бурчуладзе, георгий гахария, европейская грузия, единое национальное движение, выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, паата бурчуладзе, георгий гахария, европейская грузия, единое национальное движение, выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы
Планы оппозиции по организации революций в Грузии обречены на провал – премьер
Сейчас правящую партию "Грузинская мечта" больше волнует подготовка к выборам, чем планы оппозиции, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Оппозиция пытается осуществить революцию в Грузии с 2016 года, но у нее ничего не получается, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Лидер движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе объявил 4 октября – день выборов в органы местного самоуправления – днем исторической победы и мирного свержения власти. В оппозиции идею Бурчуладзе поддержали, однако заявили, что говорить о дате нецелесообразно.
"Вы видите, что эти люди постоянно говорят о мирной революции. Иногда о мирной революции, иногда о свержении. Само по себе мирное свержение – это своего рода оксюморон, содержит в себе противоречие. Их планы и задачи таковы. Но вы видите, что с 2016 года они ни разу не смогли реализовать свои планы", – сказал Кобахидзе.
По его словам, в данное время правящую партию "Грузинская мечта" больше волнует подготовка к выборам, чем планы оппозиции.
"Нам не интересно, как они готовятся к выборам. Нам интересно, как готовимся мы. Вы видите, что мы активно готовимся, у нас единственная цель – победить на выборах как мэров, так и городского совета во всех 64 муниципалитетах", – отметил премьер.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе.
На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".
Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата.