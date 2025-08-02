https://sputnik-georgia.ru/20250802/plany-oppozitsii-po-organizatsii-revolyutsiy-v-gruzii-obrecheny-na-proval--premer--294376803.html

Планы оппозиции по организации революций в Грузии обречены на провал – премьер

Планы оппозиции по организации революций в Грузии обречены на провал – премьер

Sputnik Грузия

Сейчас правящую партию "Грузинская мечта" больше волнует подготовка к выборам, чем планы оппозиции, заявил Кобахидзе 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T19:19+0400

2025-08-02T19:19+0400

2025-08-02T19:19+0400

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выборы

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Оппозиция пытается осуществить революцию в Грузии с 2016 года, но у нее ничего не получается, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Лидер движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе объявил 4 октября – день выборов в органы местного самоуправления – днем исторической победы и мирного свержения власти. В оппозиции идею Бурчуладзе поддержали, однако заявили, что говорить о дате нецелесообразно. По его словам, в данное время правящую партию "Грузинская мечта" больше волнует подготовка к выборам, чем планы оппозиции. "Нам не интересно, как они готовятся к выборам. Нам интересно, как готовимся мы. Вы видите, что мы активно готовимся, у нас единственная цель – победить на выборах как мэров, так и городского совета во всех 64 муниципалитетах", – отметил премьер. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. Выборы в Грузии 2025: кто составит конкуренцию Каладзе>>>На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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