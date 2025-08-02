https://sputnik-georgia.ru/20250802/vybory-v-gruzii-2025-kto-sostavit-konkurentsiyu-kaladze-294375313.html

Выборы в Грузии 2025: кто составит конкуренцию Каладзе?

Выборы в Грузии 2025: кто составит конкуренцию Каладзе?

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже официально представила Каху Каладзе на пост мэра Тбилиси 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T15:16+0400

2025-08-02T15:16+0400

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алеко элисашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Партии "Лело – Сильная Грузия" и "За Грузию" пока не смогли определиться с кандидатом на пост мэра Тбилиси, который составит конкуренцию действующему главе столицы Кахе Каладзе на выборах 4 октября, заявил один из членов партии "Лело" Давид Усупашвили. Партии заявили в июле о своем объединении для участия в выборах. По их данным, на пост мэра Тбилиси будет представлен нейтральный кандидат. Однако в провластных СМИ активно муссируется тема, что кандидатом в мэры Тбилиси станет лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Выборы 2025: Элисашвили – среди главных претендентов в мэры Тбилиси от оппозиции>>>"Мы рассмотрели 20 кандидатов. Сейчас дошли до пяти, и в этой пятерке может быть Алеко Элисашвили. Почему бы и нет?! Это возможно, исходя из характера борьбы, которая сейчас называется борьбой за пост мэра Тбилиси на местных выборах", – заявил Усупашвили. У Элисашвили уже есть опыт конкуренции с Каладзе. В 2017 году он как нейтральный кандидат смог занять второе место, обойдя в гонке партийных оппозиционных кандидатов. По словам Усупашвили, решение партия примет до 4 сентября. По его словам, сейчас партия изучает предпочтения избирателей и проводит консультации с другими партиями и гражданским обществом. При этом Усупашвили исключил вероятность того, что "Лело – Сильная Грузия" и "Гахария – За Грузию" не смогут договориться о нейтральном кандидате в мэры Тбилиси. Между тем правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже представила Каху Каладзе на пост мэра Тбилиси. Официально Каладзе начнет активную кампанию после 5 августа. Выборы в Грузии Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, давид усупашвили, алеко элисашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, европейская грузия