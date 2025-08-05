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Аварии в Грузии унесли жизни 216 человек с начала года

Аварии в Грузии унесли жизни 216 человек с начала года

Sputnik Грузия

Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии 05.08.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в период с 1 января по 30 июня текущего года составило 216 человек, из них 14 детей, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2025 года в стране произошло 2 860 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 216 человек, пострадали 3 816. Сколько человек получили за полгода права на вождение автомобиля в Грузии>>>При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии – на эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии. А вот по числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует регион Гурия, где в 45 авариях погибли 9 и пострадали 57 человек. Виды аварий Самый распространенный вид аварий – столкновение с легковыми автомобилями. В 3 142 таких авариях погибли 109 и пострадали 2 147 человек. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 917 таких авариях погибли 79 и пострадали 819 человек. Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 454 авариях по этой причине погибли 8 и пострадали 427 человек. Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий. Причины аварий Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является неправильное выполнение маневра поворота, на втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – несоблюдение дистанции. В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение пешеходами правил дорожного движения и превышение скорости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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