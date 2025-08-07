https://sputnik-georgia.ru/20250807/papa-rimskiy-lev-xiv-pozdravil-iliyu-ii-s-dnem-tezoimenitstva-294456797.html

Папа Римский Лев XIV поздравил Илию II с днем тезоименитства
07.08.2025

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Папа Римский Лев XIV поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем тезоименитства – днем памяти пророка Илии, поздравительное письмо распространил Отдел по связям с общественностью Патриархии Грузии. Как отмечено в письме, Илия II непосредственно способствовал укреплению единства людей в вере в Господа. "Брат мой, с новым сердечным приветствием посылаю Вам братские миролюбивые объятия и сердечно прошу Ваше Святейшество помянуть меня в Ваших молитвах. Папа Лев XIV", – говорится в письме. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м и Московскую Духовную Академию – в 1960-м. В возрасте 24 лет, 16 апреля 1957 года с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. Глава Российской Православной Церкви Кирилл поздравил Илию II c днем тезоименитства >>После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около тысячи. При Илие II были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы (Самеба).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

