https://sputnik-georgia.ru/20250807/papa-rimskiy-lev-xiv-pozdravil-iliyu-ii-s-dnem-tezoimenitstva-294456797.html
Папа Римский Лев XIV поздравил Илию II с днем тезоименитства
Папа Римский Лев XIV поздравил Илию II с днем тезоименитства
Sputnik Грузия
Как отмечено в письме, Илия II непосредственно способствовал укреплению единства людей в вере в Господа 07.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-07T19:55+0400
2025-08-07T19:55+0400
2025-08-07T20:39+0400
грузия
новости
общество
религия
католикос-патриарх всея грузии илия ii
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1e/293575890_0:180:2000:1305_1920x0_80_0_0_50f226e5867af8d073a82de2b42c8d5b.jpg
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Папа Римский Лев XIV поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем тезоименитства – днем памяти пророка Илии, поздравительное письмо распространил Отдел по связям с общественностью Патриархии Грузии. Как отмечено в письме, Илия II непосредственно способствовал укреплению единства людей в вере в Господа. "Брат мой, с новым сердечным приветствием посылаю Вам братские миролюбивые объятия и сердечно прошу Ваше Святейшество помянуть меня в Ваших молитвах. Папа Лев XIV", – говорится в письме. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м и Московскую Духовную Академию – в 1960-м. В возрасте 24 лет, 16 апреля 1957 года с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. Глава Российской Православной Церкви Кирилл поздравил Илию II c днем тезоименитства >>После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около тысячи. При Илие II были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы (Самеба).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1e/293575890_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_394ab4c9470e9eeedf181f80b7c34b17.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, религия , католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, религия , католикос-патриарх всея грузии илия ii
Папа Римский Лев XIV поздравил Илию II с днем тезоименитства
19:55 07.08.2025 (обновлено: 20:39 07.08.2025)
Как отмечено в письме, Илия II непосредственно способствовал укреплению единства людей в вере в Господа
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Папа Римский Лев XIV поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем тезоименитства – днем памяти пророка Илии, поздравительное письмо распространил Отдел по связям с общественностью Патриархии Грузии.
"Литургический праздник Вашего небесного покровителя, день памяти великого пророка Илии, дает мне радостную возможность выразить свою духовную близость Вашему Святейшеству и Православной Церкви всея Грузии в день Вашего тезоименитства. Молюсь, чтобы Отец Небесный обильно благословил Вас как в Вашем служении, так и лично за то, что Вы много лет верно служили Церкви", – говорится в поздравлении Папы.
Как отмечено в письме, Илия II непосредственно способствовал укреплению единства людей в вере в Господа.
"Брат мой, с новым сердечным приветствием посылаю Вам братские миролюбивые объятия и сердечно прошу Ваше Святейшество помянуть меня в Ваших молитвах. Папа Лев XIV", – говорится в письме.
Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.
В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м и Московскую Духовную Академию – в 1960-м. В возрасте 24 лет, 16 апреля 1957 года с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.
Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.
После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около тысячи.
При Илие II были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы (Самеба).