https://sputnik-georgia.ru/20250807/vybory-v-gruzii-2025-partiya-sila-naroda-poydet-na-vybory-v-koalitsii-s-partiey-vlasti-294459176.html

Выборы в Грузии 2025: партия "Сила народа" пойдет на выборы в коалиции с партией власти

Выборы в Грузии 2025: партия "Сила народа" пойдет на выборы в коалиции с партией власти

Sputnik Грузия

В 2024 году партия в коалиции с "Грузинской мечтой" прошла в парламент и создала свою оппозиционную фракцию 07.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-07T22:26+0400

2025-08-07T22:26+0400

2025-08-07T22:26+0400

политика

грузия

новости

"сила народа"

гурам мачарашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

выборы в местные органы власти в грузии 2025

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/12/287420435_0:36:2048:1188_1920x0_80_0_0_13461fa21f673e8b74d5e85d9b799a66.jpg

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Парламентская партия "Сила народа" будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления в коалиции с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил исполнительный секретарь партии Гурам Мачарашвили. Выборы в органы местного самоуправления, на которых граждане страны будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов (сакребуло) в 64 районах, пройдут в Грузии 4 октября. "Силу народа" основали отколовшиеся от "Грузинской мечты" депутаты парламента, чтобы, как они заявили, не сковывать себя в оценке внутриполитических и международных событий и не ставить при этом правящую партию в неловкое положение. В августе 2022 года "Сила народа" была создана в качестве политического движения, а с марта 2023 года ее зарегистрировали как партию. В 2024 году партия в коалиции с "Грузинской мечтой" прошла в парламент и создала свою оппозиционную фракцию. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. Выборы в Грузии 2025: что нельзя делать во время предвыборной кампании? >>На данный момент о своем участии выборах заявили шесть партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Новый политический центр – Гирчи", "Лело – Сильная Грузия", "За Грузию", "Консерваторы за Грузию" и "Отечество, Язык, Вера". Официально от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, "сила народа", гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы в местные органы власти в грузии 2025