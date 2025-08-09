https://sputnik-georgia.ru/20250809/tsik-gruzii-razdal-nomera-partiyam-znamenityy-5-v-byulletene-bolshe-ne-u-natsdvizheniya-294479205.html

ЦИК Грузии раздал номера партиям: знаменитый №5 в бюллетене больше не у "Нацдвижения"

ЦИК Грузии раздал номера партиям: знаменитый №5 в бюллетене больше не у "Нацдвижения"

Хотя партия "Единство – национальное движение" и подала заявку на сохранение своего номера "5" в избирательном бюллетене, регистрироваться для участия в... 09.08.2025

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" лишилась своего номера в избирательном бюллетене, которым пользовалась с 2004 года, из-за отказа участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Хотя партия "Единство – национальное движение" и подала заявку на сохранение своего исторического номера "5" в избирательном бюллетене, регистрироваться для участия в выборах она не стала, что и привело к включению этого номера в жеребьевку. ЦИК Грузии распределил номера в бюллетенях следующим образом: Регистрация в ЦИК дает партиям возможность представлять кандидатов в мэры и участвовать в выборах в сакребуло. Однако партии сами могут выбрать, будут ли они участвовать в выборах во всех 64 городах и районах или только в отдельных районах и городах. Партийные списки и кандидатов, за исключением Тбилиси, партии будут представлять в каждом районе отдельно. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления — самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в Грузии 2025: список участников расширился>>>Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

