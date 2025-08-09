https://sputnik-georgia.ru/20250809/tsik-gruzii-razdal-nomera-partiyam-znamenityy-5-v-byulletene-bolshe-ne-u-natsdvizheniya-294479205.html
ЦИК Грузии раздал номера партиям: знаменитый №5 в бюллетене больше не у "Нацдвижения"
ЦИК Грузии раздал номера партиям: знаменитый №5 в бюллетене больше не у "Нацдвижения"
Sputnik Грузия
Хотя партия "Единство – национальное движение" и подала заявку на сохранение своего номера "5" в избирательном бюллетене, регистрироваться для участия в... 09.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-09T19:00+0400
2025-08-09T19:00+0400
2025-08-09T19:00+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
выборы в местные органы власти в грузии 2025
выборы в местные органы власти в грузии
выборы
местные выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" лишилась своего номера в избирательном бюллетене, которым пользовалась с 2004 года, из-за отказа участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Хотя партия "Единство – национальное движение" и подала заявку на сохранение своего исторического номера "5" в избирательном бюллетене, регистрироваться для участия в выборах она не стала, что и привело к включению этого номера в жеребьевку. ЦИК Грузии распределил номера в бюллетенях следующим образом: Регистрация в ЦИК дает партиям возможность представлять кандидатов в мэры и участвовать в выборах в сакребуло. Однако партии сами могут выбрать, будут ли они участвовать в выборах во всех 64 городах и районах или только в отдельных районах и городах. Партийные списки и кандидатов, за исключением Тбилиси, партии будут представлять в каждом районе отдельно. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления — самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в Грузии 2025: список участников расширился>>>Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d101aa9f215fd9162f0897a00c74a5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, выборы, местные выборы, местные выборы
грузия, новости, политика, тбилиси, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, выборы, местные выборы, местные выборы
ЦИК Грузии раздал номера партиям: знаменитый №5 в бюллетене больше не у "Нацдвижения"
Хотя партия "Единство – национальное движение" и подала заявку на сохранение своего номера "5" в избирательном бюллетене, регистрироваться для участия в выборах она не стала
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" лишилась своего номера в избирательном бюллетене, которым пользовалась с 2004 года, из-за отказа участвовать в выборах в органы местного самоуправления.
Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа.
Хотя партия "Единство – национальное движение" и подала заявку на сохранение своего исторического номера "5" в избирательном бюллетене, регистрироваться для участия в выборах она не стала, что и привело к включению этого номера в жеребьевку.
ЦИК Грузии распределил номера в бюллетенях следующим образом:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – №41
"Гахария за Грузию" – №25
"Сильная Грузия – Лело" – №9
"Альянс патриотов Грузии" – №8
"Консерваторы за Грузию" – №3
"Отечество, язык, вера" – №1
"Наша объединенная Грузия" – №5
"Партия единства и развития Грузии" – №13
"Демократический альянс" – №2.
Регистрация в ЦИК дает партиям возможность представлять кандидатов в мэры и участвовать в выборах в сакребуло. Однако партии сами могут выбрать, будут ли они участвовать в выборах во всех 64 городах и районах или только в отдельных районах и городах.
Партийные списки и кандидатов, за исключением Тбилиси, партии будут представлять в каждом районе отдельно.
Выборы в органы местного самоуправления — самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району.
Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".
Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.