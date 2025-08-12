https://sputnik-georgia.ru/20250812/gruziya-vydvorila-34-inostrantsa--mvd-294503383.html
Грузия выдворила 34 иностранца – МВД
Грузия выдворила 34 иностранца – МВД
Sputnik Грузия
Власти страны продолжают борьбу с нелегальной миграцией 12.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-12T17:58+0400
2025-08-12T17:58+0400
2025-08-12T17:58+0400
грузия
новости
тбилиси
индия
нигерия
миграция
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252350162_0:11:2738:1551_1920x0_80_0_0_123c476351731261a31988e256166712.jpg
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Граждане 12 стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 34 человека, говорится в сообщении МВД Грузии. Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну. По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Индии, России, Нигерии, Ирана, Египта, Азербайджана, Туркменистана, Пакистана, Кении, Армении и Кыргызстана. Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны. С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии. По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года из страны выдворили 640 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране – это примерно в три с половиной раза больше, чем в аналогичный период 2024 года. Пашинян лично сообщил Кобахидзе о результатах переговоров в Вашингтоне>>Решение о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
индия
нигерия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252350162_327:0:2411:1563_1920x0_80_0_0_ec789d8ed7a2e066d6c0406f21e47144.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, индия, нигерия, миграция, происшествия
грузия, новости, тбилиси, индия, нигерия, миграция, происшествия
Грузия выдворила 34 иностранца – МВД
Власти страны продолжают борьбу с нелегальной миграцией
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Граждане 12 стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 34 человека, говорится в сообщении МВД Грузии.
Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.
По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Индии, России, Нигерии, Ирана, Египта, Азербайджана, Туркменистана, Пакистана, Кении, Армении и Кыргызстана.
Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны.
С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии.
По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года из страны выдворили 640 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране – это примерно в три с половиной раза больше, чем в аналогичный период 2024 года.
Решение о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении подлежит принудительному исполнению.
Иностранцы могут быть выдворены:
В страну их подданства или в государство, в котором у них есть законное право на проживание;
В государство, из которого они въехали в Грузию;
В любое государство, с которым у Грузии заключен договор о реадмиссии (процедура возврата нелегальных мигрантов – ред.) или другой соответствующий двусторонний договор, или в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.