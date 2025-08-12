https://sputnik-georgia.ru/20250812/vybory-v-gruzii-2025-u-kaladze-poyavilsya-pervyy-konkurent-na-vyborakh-mera-tbilisi-294503667.html

Выборы в Грузии 2025: У Каладзе появился первый конкурент на выборах мэра Тбилиси

Представитель консервативного движения Грузии Зураб Махарадзе будет противостоять действующему мэру Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Партия "Консерваторы за Грузию", созданная ультраправым движением "Альт-Инфо", выдвинула Зураба Махарадзе в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси на октябрьских выборах этого года. Махарадзе станет конкурентом действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе, которого представила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Партия "Консерваторы за Грузию" зарегистрирована в апреле 2025 года членами движения "Альт-инфо", после того как в 2024 году была аннулирована регистрация партии "Консервативное движение/Альт-Инфо". Это первые выборы, на которые партия идет самостоятельно. Партию "Консервативное движение" 20 ноября 2021 года создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими консервативными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ*-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

