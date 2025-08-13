https://sputnik-georgia.ru/20250813/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-294514104.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,8% 13.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июнь 2025 года повысился на 1,1% по сравнению с маем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,8%.В июне 2025 года по сравнению с июнем 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 6,1%, что было вызвано ростом зарплаты на 23,5%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

