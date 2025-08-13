https://sputnik-georgia.ru/20250813/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-294514104.html
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,8% 13.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-13T09:01+0400
2025-08-13T09:01+0400
2025-08-13T09:01+0400
экономика
грузия
новости
строительство
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289912019_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1a560a2c67e03a9e6420ce3fd815f45c.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июнь 2025 года повысился на 1,1% по сравнению с маем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,8%.В июне 2025 года по сравнению с июнем 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 6,1%, что было вызвано ростом зарплаты на 23,5%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289912019_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0f9e29744b830874325b15b67d84fd9b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,8%
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июнь 2025 года повысился на 1,1% по сравнению с маем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,8%.
В июне 2025 года по сравнению с июнем 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 6,1%, что было вызвано ростом зарплаты на 23,5%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.