https://sputnik-georgia.ru/20250814/po-itogam-sammita-putina-i-trampa-podpisaniya-dokumentov-ne-ozhidaetsya--peskov-294539637.html
По итогам саммита Путина и Трампа подписания документов не ожидается – Песков
По итогам саммита Путина и Трампа подписания документов не ожидается – Песков
Sputnik Грузия
Подготовка саммита Путина и Трампа прошла в сжатые сроки, при этом все параметры были соблюдены, рассказал Песков 14.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-14T20:58+0400
2025-08-14T20:58+0400
2025-08-14T20:58+0400
россия
в мире
политика
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0c/266603218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152aa262ed6e11f701cc3a1cc9ca8605.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Подписания документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ожидается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Российско-американский саммит состоится 15 августа на Аляске, в Анкоридже, на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Встреча начнется в 11:30 по местному времени (соответствует 22:30 по московскому и минскому).Официальный представитель Кремля подчеркнул, что было бы большой ошибкой забегать вперед и пытаться предрекать результаты этой двусторонней встречи на высшем уровне.Он также отметил, что подготовка саммита Путина и Трампа прошла в сжатые сроки, при этом все параметры были соблюдены.Путин рассказал, о чем Россия и США могут договориться >>На саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием.В целом, констатировал официальный представитель Кремля, Путин и Трамп "намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы".По итогам саммита на Аляске президенты РФ и США очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь, добавил Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
аляска
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0c/266603218_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5c8e401490ef03809b9870adc51878e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
россия, в мире, политика, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
По итогам саммита Путина и Трампа подписания документов не ожидается – Песков
Подготовка саммита Путина и Трампа прошла в сжатые сроки, при этом все параметры были соблюдены, рассказал Песков
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Подписания документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ожидается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Российско-американский саммит состоится 15 августа на Аляске, в Анкоридже, на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Встреча начнется в 11:30 по местному времени (соответствует 22:30 по московскому и минскому).
"Нет, не ожидается, ничего не готовилось", – так ответил Песков на вопрос, будет ли подписан какой-либо документ по итогам саммита президентов России и США.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что было бы большой ошибкой забегать вперед и пытаться предрекать результаты этой двусторонней встречи на высшем уровне.
Он также отметил, что подготовка саммита Путина и Трампа прошла в сжатые сроки, при этом все параметры были соблюдены.
На саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием.
"Субстанция очень сложная, очень многогранная", – отметил пресс-секретарь российского лидера.
В целом, констатировал официальный представитель Кремля, Путин и Трамп "намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы".
По итогам саммита на Аляске президенты РФ и США очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь, добавил Песков.