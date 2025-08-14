https://sputnik-georgia.ru/20250814/po-itogam-sammita-putina-i-trampa-podpisaniya-dokumentov-ne-ozhidaetsya--peskov-294539637.html

По итогам саммита Путина и Трампа подписания документов не ожидается – Песков

Подготовка саммита Путина и Трампа прошла в сжатые сроки, при этом все параметры были соблюдены, рассказал Песков 14.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Подписания документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ожидается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Российско-американский саммит состоится 15 августа на Аляске, в Анкоридже, на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Встреча начнется в 11:30 по местному времени (соответствует 22:30 по московскому и минскому).Официальный представитель Кремля подчеркнул, что было бы большой ошибкой забегать вперед и пытаться предрекать результаты этой двусторонней встречи на высшем уровне.Он также отметил, что подготовка саммита Путина и Трампа прошла в сжатые сроки, при этом все параметры были соблюдены.Путин рассказал, о чем Россия и США могут договориться >>На саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием.В целом, констатировал официальный представитель Кремля, Путин и Трамп "намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы".По итогам саммита на Аляске президенты РФ и США очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь, добавил Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

