https://sputnik-georgia.ru/20250815/inostrantsev-nelegalov-prodolzhayut-vydvoryat-iz-gruzii-294544902.html
Иностранцев-нелегалов продолжают выдворять из Грузии
Иностранцев-нелегалов продолжают выдворять из Грузии
Sputnik Грузия
Миграционная служба выдворила из Грузии 13 иностранцев из Иордании, Египта, Пакистана, Индии и Турции 15.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-15T18:58+0400
2025-08-15T18:58+0400
2025-08-15T18:58+0400
новости
грузия
тбилиси
иордания
пакистан
общество
миграция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199050_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_013080bcf77cac9bba01a7788482b198.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Граждане пяти стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 13 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Иордании, Египта, Пакистана, Индии и Турции. Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны. С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии. По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года из страны выдворили 640 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране – это примерно в три с половиной раза больше, чем в аналогичный период 2024 года. Нашумевшее убийство бизнесмена Джангвеладзе – обвиняемые будут ждать приговора в суде>>Решение о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены:Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
иордания
пакистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199050_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f06a700688dbaebf54848dbf728d8f31.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, иордания, пакистан, общество, миграция
новости, грузия, тбилиси, иордания, пакистан, общество, миграция
Иностранцев-нелегалов продолжают выдворять из Грузии
Миграционная служба выдворила из Грузии 13 иностранцев из Иордании, Египта, Пакистана, Индии и Турции
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Граждане пяти стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 13 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.
По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Иордании, Египта, Пакистана, Индии и Турции.
Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны.
С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии.
По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года из страны выдворили 640 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране – это примерно в три с половиной раза больше, чем в аналогичный период 2024 года.
Решение о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении подлежит принудительному исполнению.
Иностранцы могут быть выдворены:
В страну их подданства или в государство, в котором у них есть законное право на проживание;
В государство, из которого они въехали в Грузию;
В любое государство, с которым у Грузии заключен договор о реадмиссии (процедура возврата нелегальных мигрантов – ред.) или другой соответствующий двусторонний договор, или в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.