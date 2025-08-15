https://sputnik-georgia.ru/20250815/inostrantsev-nelegalov-prodolzhayut-vydvoryat-iz-gruzii-294544902.html

Иностранцев-нелегалов продолжают выдворять из Грузии

15.08.2025

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Граждане пяти стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 13 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Иордании, Египта, Пакистана, Индии и Турции. Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны. С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии. По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года из страны выдворили 640 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране – это примерно в три с половиной раза больше, чем в аналогичный период 2024 года. Нашумевшее убийство бизнесмена Джангвеладзе – обвиняемые будут ждать приговора в суде>>Решение о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены:Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

