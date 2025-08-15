https://sputnik-georgia.ru/20250815/kutaisi-i-venetsiyu-svyazhet-pryamoy-aviareys-294552103.html

Кутаиси и Венецию свяжет прямой авиарейс

Кутаиси и Венецию свяжет прямой авиарейс

Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Венеция-Кутаиси-Венеция с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air начнет выполнять прямой регулярный рейс из Венеции в Кутаиси со 2 декабря 2025 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. По информации Объединения, Венеция станет третьим городом Италии, в который можно будет добраться из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели. Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Венеция-Кутаиси-Венеция с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам, на самолетах Airbus A321neo. С момента начала работы Wizz Air на грузинском рынке в сентябре 2012 года компания перевезла почти 9 миллионов пассажиров между Грузией и другими странами. А с 2022 года авиакомпания является лидером на грузинском авиационном рынке. На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 24 направлениям в 13 странах, включая недавно возобновленные направления в Мадрид, Гамбург и Лион. По данным за семь месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии около 900 тысяч пассажиров. За этот период авиакомпания выполнила около 4,8 тысячи рейсов в Кутаиси и обратно, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

