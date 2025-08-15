https://sputnik-georgia.ru/20250815/kutaisi-i-venetsiyu-svyazhet-pryamoy-aviareys-294552103.html
Кутаиси и Венецию свяжет прямой авиарейс
Кутаиси и Венецию свяжет прямой авиарейс
Sputnik Грузия
Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Венеция-Кутаиси-Венеция с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам 15.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-15T22:02+0400
2025-08-15T22:02+0400
2025-08-15T22:02+0400
новости
грузия
общество
кутаиси
венеция
wizz air
туризм
кутаисский международный аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23878/10/238781089_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_00f2d32aee6666df5c3007889e94d43f.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air начнет выполнять прямой регулярный рейс из Венеции в Кутаиси со 2 декабря 2025 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. По информации Объединения, Венеция станет третьим городом Италии, в который можно будет добраться из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели. Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Венеция-Кутаиси-Венеция с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам, на самолетах Airbus A321neo. С момента начала работы Wizz Air на грузинском рынке в сентябре 2012 года компания перевезла почти 9 миллионов пассажиров между Грузией и другими странами. А с 2022 года авиакомпания является лидером на грузинском авиационном рынке. На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 24 направлениям в 13 странах, включая недавно возобновленные направления в Мадрид, Гамбург и Лион. По данным за семь месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии около 900 тысяч пассажиров. За этот период авиакомпания выполнила около 4,8 тысячи рейсов в Кутаиси и обратно, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
венеция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23878/10/238781089_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_62b84a399e6abcd2102fa7b0bcec8841.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, кутаиси, венеция, wizz air, туризм, кутаисский международный аэропорт
новости, грузия, общество, кутаиси, венеция, wizz air, туризм, кутаисский международный аэропорт
Кутаиси и Венецию свяжет прямой авиарейс
Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Венеция-Кутаиси-Венеция с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air начнет выполнять прямой регулярный рейс из Венеции в Кутаиси со 2 декабря 2025 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
По информации Объединения, Венеция станет третьим городом Италии, в который можно будет добраться из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели.
Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Венеция-Кутаиси-Венеция с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам, на самолетах Airbus A321neo.
Интенсивные переговоры Объединения с авиаперевозчиком успешно завершены. Благодаря соединению двух исторических городов – Кутаиси и Венеции, путешествия между Грузией и Италией станут еще более доступными, комфортными и разнообразными.
С момента начала работы Wizz Air на грузинском рынке в сентябре 2012 года компания перевезла почти 9 миллионов пассажиров между Грузией и другими странами.
А с 2022 года авиакомпания является лидером на грузинском авиационном рынке.
На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 24 направлениям в 13 странах, включая недавно возобновленные направления в Мадрид, Гамбург и Лион.
По данным за семь месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии около 900 тысяч пассажиров. За этот период авиакомпания выполнила около 4,8 тысячи рейсов в Кутаиси и обратно, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.