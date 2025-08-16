https://sputnik-georgia.ru/20250816/medvedev-ozvuchil-glavnye-itogi-vstrechi-na-alyaske-294560670.html

Медведев озвучил главные итоги встречи на Аляске

Медведев озвучил главные итоги встречи на Аляске

16.08.2025

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Москва и Вашингтон восстановили проведение встреч на высшем уровне, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Российско-американские переговоры на высшем уровне состоялись 15 августа на Аляске. Путин и Трамп дали позитивную оценку саммиту, на котором обсуждалось мирное урегулирование украинского конфликта и улучшение отношений между странами.При этом он отметил, что Владимир Путин лично представил Дональду Трампу российские условия для завершения украинского конфликта.Зеленский должен согласиться на сделку с РФ по урегулированию конфликта – Трамп>>>Медведев считает, что трехчасовые переговоры российского и американского президентов привели к тому, что Вашингтон пока отказался от усиления давления на Москву. Саммит на Аляске доказал тот факт, что переговоры на высшем уровне могут проходить без предварительных условий при продолжении хода специальной военной операции, подчеркнул он.Переговоры между российским и американским лидерами прошли в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта. Также главы государств предварительно договорились о новой встрече.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

