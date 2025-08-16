https://sputnik-georgia.ru/20250816/rossii-i-ssha-predstoit-dolgiy-put---rubio-294561088.html
России и США предстоит долгий путь – Рубио
России и США предстоит долгий путь – Рубио
Sputnik Грузия
Российско-американский саммит состоялся на Аляске, по его итогам президент США высказал надежду на следующую встречу 16.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-16T12:04+0400
2025-08-16T12:04+0400
2025-08-16T12:31+0400
в мире
россия
новости
тбилиси
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294561061_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_67478847daf6f5ebff363ef2639b8b0a.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Россию и США ждет долгий путь, однако встреча двух президентов на Аляске – это уже прогресс, такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта."Нам еще предстоит долгий путь, но мы добились прогресса", – сказал Рубио "Первому каналу".Встреча Путина и Трампа – главное>>>По его словам, американская сторона надеется, что это является толчком для мирного процесса."Мы увидим, будем надеяться, скоро", – также добавил госсекретарь, комментируя вопрос о том, когда состоится следующая встреча.По результатам встречи президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также согласился с тем, что следующая встреча может пройти в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
аляска
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294561061_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_41977a919e870738fbf0b9db61f47626.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, новости, тбилиси, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, марко рубио
в мире, россия, новости, тбилиси, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, марко рубио
России и США предстоит долгий путь – Рубио
12:04 16.08.2025 (обновлено: 12:31 16.08.2025)
Российско-американский саммит состоялся на Аляске, по его итогам президент США высказал надежду на следующую встречу
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Россию и США ждет долгий путь, однако встреча двух президентов на Аляске – это уже прогресс, такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.
Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта.
"Нам еще предстоит долгий путь, но мы добились прогресса", – сказал Рубио "Первому каналу".
По его словам, американская сторона надеется, что это является толчком для мирного процесса.
"Мы увидим, будем надеяться, скоро", – также добавил госсекретарь, комментируя вопрос о том, когда состоится следующая встреча.
По результатам встречи президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также согласился с тем, что следующая встреча может пройти в Москве.