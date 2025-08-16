https://sputnik-georgia.ru/20250816/rossii-i-ssha-predstoit-dolgiy-put---rubio-294561088.html

России и США предстоит долгий путь – Рубио

России и США предстоит долгий путь – Рубио

Sputnik Грузия

Российско-американский саммит состоялся на Аляске, по его итогам президент США высказал надежду на следующую встречу 16.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-16T12:04+0400

2025-08-16T12:04+0400

2025-08-16T12:31+0400

в мире

россия

новости

тбилиси

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294561061_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_67478847daf6f5ebff363ef2639b8b0a.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Россию и США ждет долгий путь, однако встреча двух президентов на Аляске – это уже прогресс, такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта."Нам еще предстоит долгий путь, но мы добились прогресса", – сказал Рубио "Первому каналу".Встреча Путина и Трампа – главное>>>По его словам, американская сторона надеется, что это является толчком для мирного процесса."Мы увидим, будем надеяться, скоро", – также добавил госсекретарь, комментируя вопрос о том, когда состоится следующая встреча.По результатам встречи президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также согласился с тем, что следующая встреча может пройти в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

аляска

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, тбилиси, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, марко рубио