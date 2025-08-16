https://sputnik-georgia.ru/20250816/vstrecha-na-alyaske-pokazala-chto-konflikta-na-ukraine-mozhno-bylo-izbezhat---papuashvili-294564970.html

Встреча на Аляске показала, что конфликта на Украине можно было избежать - Папуашвили

Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже 16.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа показала, что при наличии полического желания конфликта на Украине можно было избежать, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Медведев озвучил главные итоги встречи на Аляске>>>Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта. По его словам, это наглядно показывает, в какого рода противостояние Грузию втягивали "иностранные друзья-враги и обслуживающие их интересы партии в Грузии"."Сегодня всем ясно, какова была цель этого плана — встретить в правительственных кабинетах тех людей, которые без колебаний согласились бы на "использование окна возможностей", "дождь из бомб" и "задержание здесь десяти тысяч русских солдат" и превратили бы Грузию в пешку, пожертвованную для очередной комбинации на шахматной доске глобального противостояния", — объяснил Папуашвили. По результатам встречи президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также согласился с тем, что следующая встреча может пройти в Москве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

