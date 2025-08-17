https://sputnik-georgia.ru/20250817/pozhary-v-ispanii-posolstvo-gruzii-obratilos-k-svoim-sograzhdanam-s-preduprezhdeniem-294575594.html

Пожары в Испании: посольство Грузии обратилось к своим согражданам с предупреждением

Пожары в Испании: посольство Грузии обратилось к своим согражданам с предупреждением

Министерство внутренних дел Испании объявило высокий уровень тревоги в связи с участившимися лесными пожарами в стране

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Посольство Грузии в Испании призвало сограждан, находящихся в стране, следовать рекомендациям местных органов власти в связи с участившимися лесными пожарами, говорится в распространенном сообщении. Министерство внутренних дел Испании объявило высокий уровень тревоги в связи с участившимися лесными пожарами в стране, особенно в ряде регионов, включая Галисию, Кастилию и Леон, а также Эстремадуру. В Испании летом 2025 года выгорело около 148 тысяч гектаров земли. Пожары унесли жизни семи человек. Тысячи человек были эвакуированы. Борьба с пожарами ведется в условиях экстремальной жары +44...+45 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

