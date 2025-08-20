https://sputnik-georgia.ru/20250820/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii--294623455.html
Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Sputnik Грузия
О пострадавших и разрушениях не сообщается 20.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-20T19:07+0400
2025-08-20T19:07+0400
2025-08-20T19:48+0400
землетрясения в грузии
землетрясение
новости
грузия
происшествия
сенаки
самегрело-земо сванети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281608962_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a370612b44b6a59768cfa330c099b25d.jpg
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в 18:39 по тбилисскому времени на северо-западе страны близ города Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр находился в селе Сагунио, в 6 км от Сенаки.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сенаки
самегрело-земо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281608962_205:0:2817:1959_1920x0_80_0_0_cbcf3ee2fcdbcde35256516d763405c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
землетрясения в грузии, землетрясение, новости, грузия, происшествия, сенаки, самегрело-земо сванети
землетрясения в грузии, землетрясение, новости, грузия, происшествия, сенаки, самегрело-земо сванети
Землетрясение произошло в Грузии
19:07 20.08.2025 (обновлено: 19:48 20.08.2025)
О пострадавших и разрушениях не сообщается
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в 18:39 по тбилисскому времени на северо-западе страны близ города Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети), говорится на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр находился в селе Сагунио, в 6 км от Сенаки.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.