Землетрясение произошло в Грузии

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в 18:39 по тбилисскому времени на северо-западе страны близ города Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр находился в селе Сагунио, в 6 км от Сенаки.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

