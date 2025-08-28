https://sputnik-georgia.ru/20250828/evrobasket-2025-gruziya-sensatsionno-obygrala-ispaniyu-294695643.html
Евробаскет-2025: Грузия сенсационно обыграла Испанию
Евробаскет-2025: Грузия сенсационно обыграла Испанию
28.08.2025
2025-08-28T18:32+0400
2025-08-28T18:32+0400
2025-08-28T19:05+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/06/275483327_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_b1cafbd307c33b8ef15b638c129143f5.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу одержала убедительную победу над действующим чемпионом Европы командой Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – 83:69. Сборная Грузии оказалась в неблагоприятной ситуации перед чемпионатом Европы, проиграв все шесть товарищеских матчей в рамках подготовки к ЧЕ. Кроме того, капитан команды Торнике Шенгелия взял двухнедельный перерыв из-за сердечной аритмии. Его участие в матче с Испанией было под вопросом до последнего момента. Однако зрители увидели капитана в стартовом составе – Болдуин, Санадзе, Мамукелашвили, Шенгелия, Битадзе. В третьей четверти грузинские баскетболисты продолжили агрессивно играть в защите, испанцы испытывали трудности с пасом, и в итоге Грузия выиграла эту четверть со счетом 20:14. Четвертая четверть также выдалась малорезультативной для Испании. Грузинская сборная продолжила агрессивно играть, особенно активен был Гога Битадзе, который принес Грузии важные очки благодаря точным трехочковым броскам в конце матча. Свой следующий матч на Евробаскете команда под руководством Александра Джикича проведет 30 августа против Италии. Матч начнется в 16:00. Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское): Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.
Евробаскет-2025: Грузия сенсационно обыграла Испанию
18:32 28.08.2025 (обновлено: 19:05 28.08.2025)
Лучшим игроком матча в рядах сборной Грузии стал Сандро Мамукелашвили с 19 очками, 7 подборами и 6 передачами
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу одержала убедительную победу над действующим чемпионом Европы командой Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – 83:69.
Сборная Грузии оказалась в неблагоприятной ситуации перед чемпионатом Европы, проиграв все шесть товарищеских матчей в рамках подготовки к ЧЕ. Кроме того, капитан команды Торнике Шенгелия взял двухнедельный перерыв из-за сердечной аритмии. Его участие в матче с Испанией было под вопросом до последнего момента. Однако зрители увидели капитана в стартовом составе – Болдуин, Санадзе, Мамукелашвили, Шенгелия, Битадзе.
Сборная Грузии определенно превзошла соперника как в атаке, так и в защите. Опытным испанцам было сложно набирать очки. Подопечные Джукича ушли на перерыв с преимуществом в два очка – 37:35.
В третьей четверти грузинские баскетболисты продолжили агрессивно играть в защите, испанцы испытывали трудности с пасом, и в итоге Грузия выиграла эту четверть со счетом 20:14.
Четвертая четверть также выдалась малорезультативной для Испании. Грузинская сборная продолжила агрессивно играть, особенно активен был Гога Битадзе, который принес Грузии важные очки благодаря точным трехочковым броскам в конце матча.
Лучшим игроком матча в рядах сборной Грузии стал Сандро Мамукелашвили с 19 очками, 7 подборами и 6 передачами. Торнике Шенгелия набрал 13 очков, Гога Битадзе – 15, Дуда Санадзе – 11, Камар Болдуин – 12, Бека Бурджанадзе – 5, Георгий Шермадини – 4, Рати Андроникашвили – 2.
Свой следующий матч на Евробаскете команда под руководством Александра Джикича проведет 30 августа против Италии. Матч начнется в 16:00.
Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское):
30 августа, 16:00, Италия – Грузия
31 августа, 16:00, Грузия – Греция
2 сентября, 19:15, Кипр – Грузия
4 сентября, 16:00, Грузия – Босния и Герцеговина.
Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.
В финальной части Евробаскета 2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.