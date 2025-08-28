https://sputnik-georgia.ru/20250828/evrobasket-2025-gruziya-sensatsionno-obygrala-ispaniyu-294695643.html

Евробаскет-2025: Грузия сенсационно обыграла Испанию

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу одержала убедительную победу над действующим чемпионом Европы командой Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – 83:69. Сборная Грузии оказалась в неблагоприятной ситуации перед чемпионатом Европы, проиграв все шесть товарищеских матчей в рамках подготовки к ЧЕ. Кроме того, капитан команды Торнике Шенгелия взял двухнедельный перерыв из-за сердечной аритмии. Его участие в матче с Испанией было под вопросом до последнего момента. Однако зрители увидели капитана в стартовом составе – Болдуин, Санадзе, Мамукелашвили, Шенгелия, Битадзе. В третьей четверти грузинские баскетболисты продолжили агрессивно играть в защите, испанцы испытывали трудности с пасом, и в итоге Грузия выиграла эту четверть со счетом 20:14. Четвертая четверть также выдалась малорезультативной для Испании. Грузинская сборная продолжила агрессивно играть, особенно активен был Гога Битадзе, который принес Грузии важные очки благодаря точным трехочковым броскам в конце матча. Свой следующий матч на Евробаскете команда под руководством Александра Джикича проведет 30 августа против Италии. Матч начнется в 16:00. Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское): Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

