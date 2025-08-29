https://sputnik-georgia.ru/20250829/byvshiy-investor-porta-anakliya-vyplatil-gruzii-milliony-proigrav-arbitrazhnyy-spor-294700387.html

Бывший инвестор порта Анаклия выплатил Грузии миллионы, проиграв арбитражный спор

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Голландский инвестор компании, которая должна была строить первый глубоководный порт в Грузии, ООО "Консорциум развития Анаклия", по решению Вашингтонского арбитража (Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка – ICSID) выплатил государству 6 584 848 долларов, сообщил телеканал "Имеди". "Консорциумом развития Анаклия" вместе с одним из своих иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером летом 2020 года внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды. Консорциум уже проиграл Парижский арбитраж 29 июля 2024 года. Он требовал возместить финансовые убытки в размере 1,5 миллиарда долларов и восстановить соглашение, разорванное 9 января 2020 года из-за невыполнения им обязательств по контракту. Однако требование компании было отвергнуто, и наложено обязательство выплатить в пользу правительства Грузии 650 тысяч долларов. По информации телеканала, согласно закону, решение арбитража можно было обжаловать, но этой возможностью проигравшая сторона не воспользовалась. Как ранее сообщил Минюст Грузии, Вашингтонский арбитраж подтвердил, что ответственность за нереализацию проекта порта Анаклия полностью лежит на Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и их партнерах, и никакого вмешательства со стороны правительства Грузии не было. Бывший инвестор порта Анаклия проиграл в арбитраже и должен Грузии миллионы долларов>>Неудачная попыткаПравительство приняло решение разорвать соглашение с инвестором, подписанное в 2016 году, мотивируя это тем, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре 2019 года в седьмой раз не смог выполнить обязательства и не предоставил правительству документацию о закрытии финансовой сделки с международными банками на сумму в 400 миллионов долларов. С момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и "Консорциумом развития Анаклия" было внесено более 40 изменений, практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с "Консорциума" списали штраф в размере 11 миллионов долларов. Основным вопросом, который не смогли решить стороны, являлось предоставление государственных гарантий на возвращение привлеченных инвестором кредитов. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. Оппозиционные политики, лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, как основатели и на то время руководители TBC Holding, также выступали как основатели консорциума. Новая жизнь порта Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. Победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта стал китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный представил предложение.Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. В данный момент с новым инвестором продолжаются активные переговоры. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

