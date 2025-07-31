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Бывший инвестор порта Анаклия проиграл в арбитраже и должен Грузии миллионы долларов
Бывший инвестор порта Анаклия проиграл в арбитраже и должен Грузии миллионы долларов
Sputnik Грузия
Арбитражный трибунал полностью согласился с правовой аргументацией, подготовленной грузинской стороной, заявили в Минюсте 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T17:26+0400
2025-07-31T17:26+0400
2025-07-31T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Голландский инвестор компании, которая должна была строить первый глубоководный порт в Грузии, ООО "Консорциум развития Анаклия" по решению Вашингтонского арбитража (Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка – ICSID) должен будет выплатить государству 6,5 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства юстиции Грузии. "Консорциумом развития Анаклия" вместе с одним из своих иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером летом 2020 года внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды. Консорциум уже проиграл Парижский арбитраж 29 июля 2024 года. Он требовал возместить финансовые убытки в размере 1,5 миллиарда долларов и восстановить соглашение, разорванное 9 января 2020 года из-за невыполнения им обязательств по контракту. Однако требование компании было отвергнуто, и наложено обязательство выплатить в пользу правительства Грузии 650 тысяч долларов. Как отмечено в сообщении Минюста, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе проиграли спор по порту Анаклия и в Вашингтонском арбитраже. "На этот раз Вашингтонский арбитраж подтвердил, что ответственность за нереализацию проекта порта Анаклия полностью лежит на Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и их партнерах, и никакого вмешательства со стороны правительства Грузии не было", – сказано в сообщении. Минюст Грузии отметил, что арбитражный трибунал полностью согласился с правовой аргументацией, подготовленной ведомством, и определил, что: Также, по информации Минюста, Хазарадзе и Джапаридзе не обжаловали решение Парижского арбитража, выплатив взысканную сумму в размере 650 тысяч долларов, тем самым фактически признав, что порт Анаклия не мог быть реализован по их вине. Реакция политиков Политическая партия "Лело", лидерами которой являются Джапаридзе и Хазарадзе, назвала ложной заявление Минюста о том, что арбитражный спор по делу порта Анаклия в Вашингтонском арбитраже проиграли Хазарадзе и Джапаридзе. В заявлении партии подчеркивается, что спор в арбитраже был инициирован не политиками, а инвестором Бобом Мейером против государства. Реакция Боба Мейера и Консорциума Боб Мейер и "Консорциум развития Анаклия" также распространили заявление по поводу решения, принятого ICSID, и назвали его печальным. Боб Мейер в своем заявлении отметил, что, несмотря на разочарование по поводу решения ICSID, важно понимать, что трибунал рассмотрел исключительно узкий вопрос – имело ли право правительство Грузии, в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций между Грузией и Нидерландами, прекратить инвестиционное соглашение. По его словам, он принял решение инвестировать в "Консорциум развития Анаклия" (ADC) и проект порта Анаклия, потому что видел огромный потенциал Грузии стать ведущим центром региональной экономики и глобальной торговли. В свою очередь, "Консорциум развития Анаклия" подчеркнул, что "хотя решение ICSID и является печальным, оно не меняет главного факта: правительство полностью нарушило свое многолетнее обещание относительно развития порта Анаклия". Консорциум уверяет, что если бы правительство выполнило свои обязательства и поддержало ADC, порт Анаклия уже функционировал бы, создавая тысячи рабочих мест для граждан Грузии, укрепляя экономику страны и превращая Грузию в важное звено глобальной торговли. ADC – это консорциум, состоящий из TBC Holding Anaklia (Грузия), Van Oord PPP International (Нидерланды), британской компании Wondernet Express, действующей в странах Центральной Азии, G-Star Ltd (Болгария), Conti International (США) и Боба Мейера. Неудачная попытка Правительство приняло решение разорвать соглашение с инвестором, подписанное в 2016 году, мотивируя это тем, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре 2019 года в седьмой раз не смог выполнить обязательства и не предоставил правительству документацию о закрытии финансовой сделки с международными банками на сумму в 400 миллионов долларов. С момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и "Консорциумом развития Анаклия" было внесено более 40 изменений, практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с Консорциума списали штраф в размере 11 миллионов долларов. Основным вопросом, который не смогли решить стороны, являлось предоставление государственных гарантий на возвращение привлеченных инвестором кредитов. Премьер Грузии назвал сроки строительства глубоководного порта Анаклия >>Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года. Государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. Оппозиционные политики, лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, как основатели и на то время руководители TBC Holding, также выступали как основатели консорциума. Новая жизнь порта Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. Победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта стал китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный представил предложение. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. В данный момент с новым инвестором продолжаются активные переговоры. Когда Грузия подпишет соглашение с китайским инвестором по проекту порта Анаклия? >>Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, анаклия, нидерланды, консорциум развития анаклия, tbc holding, порт анаклия
экономика, грузия, новости, анаклия, нидерланды, консорциум развития анаклия, tbc holding, порт анаклия
Бывший инвестор порта Анаклия проиграл в арбитраже и должен Грузии миллионы долларов
17:26 31.07.2025 (обновлено: 17:50 31.07.2025)
Арбитражный трибунал полностью согласился с правовой аргументацией, подготовленной грузинской стороной, заявили в Минюсте
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Голландский инвестор компании, которая должна была строить первый глубоководный порт в Грузии, ООО "Консорциум развития Анаклия" по решению Вашингтонского арбитража (Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка – ICSID) должен будет выплатить государству 6,5 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства юстиции Грузии.
"Консорциумом развития Анаклия" вместе с одним из своих иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером летом 2020 года внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды. Консорциум уже проиграл Парижский арбитраж 29 июля 2024 года. Он требовал возместить финансовые убытки в размере 1,5 миллиарда долларов и восстановить соглашение, разорванное 9 января 2020 года из-за невыполнения им обязательств по контракту. Однако требование компании было отвергнуто, и наложено обязательство выплатить в пользу правительства Грузии 650 тысяч долларов.
"В рамках данного спора голландский партнер Хазарадзе и Джапаридзе (оппозиционеры, учредители "Консорциума развития Анаклия") Боб Мейер требовал выплаты 64 миллионов долларов, однако арбитраж отклонил все его требования и возложил на него обязательство выплатить правительству Грузии 6,5 миллиона долларов", – говорится в сообщении.
Как отмечено в сообщении Минюста, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе проиграли спор по порту Анаклия и в Вашингтонском арбитраже.
"На этот раз Вашингтонский арбитраж подтвердил, что ответственность за нереализацию проекта порта Анаклия полностью лежит на Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и их партнерах, и никакого вмешательства со стороны правительства Грузии не было", – сказано в сообщении.
Минюст Грузии отметил, что арбитражный трибунал полностью согласился с правовой аргументацией, подготовленной ведомством, и определил, что:
Вся ответственность за финансирование проекта лежала на инвестора, который по собственным причинам не смог собрать необходимые средства.
Коммерческий риск проекта полностью лежал на инвестора.
Расторжение контракта правительством было законным: инвестору неоднократно продлевали сроки привлечения необходимого финансирования для строительства. Было признано доказанным, что государство последовательно поддерживало реализацию проекта "Анаклия" в течение всего срока действия контракта.
Законность уголовного преследования Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе за отмывание денег не подверглось сомнению.
Государство не препятствовало "Консорциуму развития Анаклия" в привлечении инвесторов (в том числе американского инвестиционного фонда).
Также, по информации Минюста, Хазарадзе и Джапаридзе не обжаловали решение Парижского арбитража, выплатив взысканную сумму в размере 650 тысяч долларов, тем самым фактически признав, что порт Анаклия не мог быть реализован по их вине.
Политическая партия "Лело", лидерами которой являются Джапаридзе и Хазарадзе, назвала ложной заявление Минюста о том, что арбитражный спор по делу порта Анаклия в Вашингтонском арбитраже проиграли Хазарадзе и Джапаридзе.
В заявлении партии подчеркивается, что спор в арбитраже был инициирован не политиками, а инвестором Бобом Мейером против государства.
"Это был иск инвестора Боба Мейера против государства. Однако, каким бы ни было решение арбитража, факт остается фактом: власти убили проект Анаклия по указке из России шесть лет назад, и с тех пор нет никакого прогресса, хотя в 2020 году страна уже должна была принять первое судно", – заявили в "Лело".
Реакция Боба Мейера и Консорциума
Боб Мейер и "Консорциум развития Анаклия" также распространили заявление по поводу решения, принятого ICSID, и назвали его печальным.
Боб Мейер в своем заявлении отметил, что, несмотря на разочарование по поводу решения ICSID, важно понимать, что трибунал рассмотрел исключительно узкий вопрос – имело ли право правительство Грузии, в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций между Грузией и Нидерландами, прекратить инвестиционное соглашение.
По его словам, он принял решение инвестировать в "Консорциум развития Анаклия" (ADC) и проект порта Анаклия, потому что видел огромный потенциал Грузии стать ведущим центром региональной экономики и глобальной торговли.
"Я всегда полностью доверял честности и видению моих партнеров – инвесторов ADC, и верил в нашу общую способность реализовать этот портовый проект – при условии, что правительство Грузии сыграет свою должную роль в содействии его развитию", – говорится в заявлении Мейера.
В свою очередь, "Консорциум развития Анаклия" подчеркнул, что "хотя решение ICSID и является печальным, оно не меняет главного факта: правительство полностью нарушило свое многолетнее обещание относительно развития порта Анаклия".
"Всего через несколько недель после расторжения инвестиционного соглашения с ADC, правительство "Грузинской мечты" запустило пятилетнюю кампанию пустых обещаний и риторики относительно строительства порта Анаклия. И сегодня, спустя пять лет, не подписано ни одного соглашения с инвестором и тем более не начато строительство", – говорится в заявлении Консорциума.
Консорциум уверяет, что если бы правительство выполнило свои обязательства и поддержало ADC, порт Анаклия уже функционировал бы, создавая тысячи рабочих мест для граждан Грузии, укрепляя экономику страны и превращая Грузию в важное звено глобальной торговли.
ADC – это консорциум, состоящий из TBC Holding Anaklia (Грузия), Van Oord PPP International (Нидерланды), британской компании Wondernet Express, действующей в странах Центральной Азии, G-Star Ltd (Болгария), Conti International (США) и Боба Мейера.
Правительство приняло решение разорвать соглашение с инвестором, подписанное в 2016 году, мотивируя это тем, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре 2019 года в седьмой раз не смог выполнить обязательства и не предоставил правительству документацию о закрытии финансовой сделки с международными банками на сумму в 400 миллионов долларов.
С момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и "Консорциумом развития Анаклия" было внесено более 40 изменений, практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с Консорциума списали штраф в размере 11 миллионов долларов.
Основным вопросом, который не смогли решить стороны, являлось предоставление государственных гарантий на возвращение привлеченных инвестором кредитов.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года. Государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
Оппозиционные политики, лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, как основатели и на то время руководители TBC Holding, также выступали как основатели консорциума.
Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%.
Победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта стал китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный представил предложение.
Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. В данный момент с новым инвестором продолжаются активные переговоры.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года.
Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.