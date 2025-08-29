https://sputnik-georgia.ru/20250829/obem-vydannykh-bankami-gruzii-kreditov-snizilsya-v-iyule-294698269.html

Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в июле

По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 29.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в июле 2025 года, снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 122,33 миллиона лари (0,18%) и на 1 августа текущего года составил 66,12 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 388,7 миллиона лари (1,03%), а в иностранной валюте снизился на 511,03 миллиарда лари (1,79%).На конец июля 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,79 миллиарда лари, что на 1,06% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 18,81 миллиарда лари, что на 1,53% меньше, чем в июне.За июль объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,94%, или 318,69 миллиона лари, и на 1 августа текущего года составил 34,21 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,61%, что на 0,69 процентного пункта больше данных на 1 июля 2025 года.По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,69 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

