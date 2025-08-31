https://sputnik-georgia.ru/20250831/iz-liona-v-vilyarreal--mikautadze-v-polushage-ot-novogo-kontrakta-294729834.html

Из "Лиона" в "Вильярреал" – Микаутадзе в полушаге от нового контракта

В прошедшем сезоне Микаутадзе провел за "Лион" 47 матчей во всех турнирах и отметился 17 голами, а также 11 голевыми передачами

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Лиона" Георгий Микаутадзе прошел медицинское обследование в испанском "Вильярреале", сообщил футбольный канал Geo Team. После успешного прохождения медобследования в Испании, Микаутадзе должен подписать контракт. По информации французских СМИ, испанцы заплатят за 24-летнего грузинского форварда около 30 млн евро. В прошедшем сезоне Микаутадзе провел за "Лион" 47 матчей во всех турнирах и отметился 17 голами, а также 11 голевыми передачами. Микаутадзе выступает за "Лион" с лета 2024 года. До этого нападающий играл за французский "Мец". Микаутадзе вошел в шестерку лучших бомбардиров Евро-2024, забив три гола в четырех матчах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

