Из "Лиона" в "Вильярреал" – Микаутадзе в полушаге от нового контракта
Sputnik Грузия
31.08.2025
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Лиона" Георгий Микаутадзе прошел медицинское обследование в испанском "Вильярреале", сообщил футбольный канал Geo Team. После успешного прохождения медобследования в Испании, Микаутадзе должен подписать контракт. По информации французских СМИ, испанцы заплатят за 24-летнего грузинского форварда около 30 млн евро. В прошедшем сезоне Микаутадзе провел за "Лион" 47 матчей во всех турнирах и отметился 17 голами, а также 11 голевыми передачами. Микаутадзе выступает за "Лион" с лета 2024 года. До этого нападающий играл за французский "Мец". Микаутадзе вошел в шестерку лучших бомбардиров Евро-2024, забив три гола в четырех матчах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Лиона" Георгий Микаутадзе прошел медицинское обследование в испанском "Вильярреале", сообщил футбольный канал Geo Team.
После успешного прохождения медобследования в Испании, Микаутадзе должен подписать контракт. По информации французских СМИ, испанцы заплатят за 24-летнего грузинского форварда около 30 млн евро.
В прошедшем сезоне Микаутадзе провел за "Лион" 47 матчей во всех турнирах и отметился 17 голами, а также 11 голевыми передачами.
Микаутадзе выступает за "Лион" с лета 2024 года. До этого нападающий играл за французский "Мец".
Микаутадзе вошел в шестерку лучших бомбардиров Евро-2024, забив три гола в четырех матчах.