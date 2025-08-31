Парламент Грузии возвращается к работе 2 сентября

https://sputnik-georgia.ru/20250831/parlament-gruzii-vozvraschaetsya-k-rabote-2-sentyabrya-294717281.html
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Парламент Грузии возобновит работу в рамках осенней сессии во вторник, 2 сентября.
Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.
На осенней сессии депутатам предстоит принять ряд важных законов, в том числе утвердить государственный бюджет на 2026 год. Как правило, окончательный вариант бюджета принимается в декабре.
Открытие сессии будет громким и насыщенным. В первую неделю работы парламента депутатам придется рассмотреть вопрос отставки действующего главы СГБ Грузии Анри Оханашвили и утверждения на этот пост Мамуки Мдинарадзе.
Также в первую неделю работы парламент рассмотрит вопрос признания полномочий 12 депутатов из партийного списка "За Грузию". Предыдущие 12 депутатов лишились мандатов из-за того, что не посещали заседания парламента.
Главной же темой сессии станет рассмотрение отчета следственной парламентской комиссии.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию.
Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани, заключение будет содержать информацию о пытках и бесчеловечном отношении в тюрьмах Грузии до 2012 года.
Кроме того, заключение посвящено убийствам и насилию, совершенным представителями власти с 2004 по 2012 годы, нарушениям прав собственности, бизнес-рэкету, террору в отношении владельцев СМИ, нарушению их прав, нарушению неприкосновенности частной жизни граждан и последующего использования этих записей для шантажа.
В заключении также есть главы, посвященные августовской войне 2008 года, военной пропаганде и попыткам изменить конституционный строй путем насилия.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что отчет комиссии станет поводом обращения правящей партии "Грузинская мечта" в Конституционный суд для упразднения ряда оппозиционных партий.