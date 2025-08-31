https://sputnik-georgia.ru/20250831/parlament-gruzii-vozvraschaetsya-k-rabote-2-sentyabrya-294717281.html

Парламент Грузии возвращается к работе 2 сентября

Парламент Грузии возвращается к работе 2 сентября

31.08.2025

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Парламент Грузии возобновит работу в рамках осенней сессии во вторник, 2 сентября. Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. На осенней сессии депутатам предстоит принять ряд важных законов, в том числе утвердить государственный бюджет на 2026 год. Как правило, окончательный вариант бюджета принимается в декабре. Открытие сессии будет громким и насыщенным. В первую неделю работы парламента депутатам придется рассмотреть вопрос отставки действующего главы СГБ Грузии Анри Оханашвили и утверждения на этот пост Мамуки Мдинарадзе. Также в первую неделю работы парламент рассмотрит вопрос признания полномочий 12 депутатов из партийного списка "За Грузию". Предыдущие 12 депутатов лишились мандатов из-за того, что не посещали заседания парламента. Главной же темой сессии станет рассмотрение отчета следственной парламентской комиссии. Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани, заключение будет содержать информацию о пытках и бесчеловечном отношении в тюрьмах Грузии до 2012 года. Заключение следственной комиссии будет историческим – депутат>> Кроме того, заключение посвящено убийствам и насилию, совершенным представителями власти с 2004 по 2012 годы, нарушениям прав собственности, бизнес-рэкету, террору в отношении владельцев СМИ, нарушению их прав, нарушению неприкосновенности частной жизни граждан и последующего использования этих записей для шантажа. В заключении также есть главы, посвященные августовской войне 2008 года, военной пропаганде и попыткам изменить конституционный строй путем насилия. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что отчет комиссии станет поводом обращения правящей партии "Грузинская мечта" в Конституционный суд для упразднения ряда оппозиционных партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

