https://sputnik-georgia.ru/20250901/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-afganistane-dostiglo-800-chelovek-294736116.html
Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 800 человек
Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 800 человек
Sputnik Грузия
Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага – в восемь километров, а магнитуду – в 6,0 01.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-01T15:05+0400
2025-09-01T15:05+0400
2025-09-01T15:28+0400
в мире
происшествия
афганистан
новости
землетрясение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267736521_0:740:1920:1820_1920x0_80_0_0_bf04b0690aab170fee1ca074afe61d6b.jpg
Тбилиси, 1 сен – Sputnik. Власти Афганистана сообщили, что число жертв землетрясения достигло 800 человек, при этом продолжаются поисковые работы по обнаружению погибших и раненых. "Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек", – говорится в сообщении. Известно также о более чем 2 тысячах пострадавших в Кунаре и других провинциях страны. Власти сообщили, что спасательные работы продолжаются, однако они носят ограниченный характер в труднодоступных районах страны. Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага – до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага – в восемь километров, а магнитуду – в 6,0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
афганистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267736521_0:560:1920:2000_1920x0_80_0_0_7ca22a2466cf0aba48879f092c0e466a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, происшествия, афганистан, новости, землетрясение
в мире, происшествия, афганистан, новости, землетрясение
Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 800 человек
15:05 01.09.2025 (обновлено: 15:28 01.09.2025)
Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага – в восемь километров, а магнитуду – в 6,0
Тбилиси, 1 сен – Sputnik. Власти Афганистана сообщили, что число жертв землетрясения достигло 800 человек, при этом продолжаются поисковые работы по обнаружению погибших и раненых.
"Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек", – говорится в сообщении.
Известно также о более чем 2 тысячах пострадавших в Кунаре и других провинциях страны.
Власти сообщили, что спасательные работы продолжаются, однако они носят ограниченный характер в труднодоступных районах страны.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага – до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага – в восемь километров, а магнитуду – в 6,0.