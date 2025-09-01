Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 800 человек

https://sputnik-georgia.ru/20250901/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-afganistane-dostiglo-800-chelovek-294736116.html

Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага – в восемь километров, а магнитуду – в 6,0

Тбилиси, 1 сен – Sputnik. Власти Афганистана сообщили, что число жертв землетрясения достигло 800 человек, при этом продолжаются поисковые работы по обнаружению погибших и раненых. "Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек", – говорится в сообщении. Известно также о более чем 2 тысячах пострадавших в Кунаре и других провинциях страны. Власти сообщили, что спасательные работы продолжаются, однако они носят ограниченный характер в труднодоступных районах страны. Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага – до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага – в восемь километров, а магнитуду – в 6,0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

