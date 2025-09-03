Еще 11 участников акций протеста в Тбилиси приговорили к тюремным срокам

https://sputnik-georgia.ru/20250903/esche-11-uchastnikov-aktsiy-protesta-v-tbilisi-prigovorili-k-tyuremnym-srokam-294767978.html

Сами осужденные своей вины не признают и считают себя "политическими заключенными"

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными 11 участников антиправительственных акций протеста в ноябре-декабре прошлого года в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок, приговорив к 2 годам тюрьмы каждого. Среди подсудимых известный в Грузии актер театра и кино Андро Чичинадзе, комик Онисе Цхададзе, а также Джано Карчая, Руслан Сиваков, Лука Джабуа, Гурам Мирцхулава, Валери Тетрашвили, Гиорги Теришвили, Иракли Керашвили, Реваз Кикнадзе и Сергей Кухарчук.Суд вынес приговоры 8 участникам антиправительственных акций протеста в Тбилиси>>> На сегодняшнем заседании судья Нино Галусташвили переквалифицировала обвинение. Изначально все 11 человек обвинялись в групповом насилии. По этой статье подсудимым грозило от четырех до шести лет тюрьмы. Сами осужденные своей вины не признают и считают себя "политическими заключенными". По словам актера Андро Чичинадзе, он вообще не был знаком с остальными фигурантами дела и не мог участвовать в групповом преступлении. Андро Чичинадзе был задержан 5 декабря. В эти же дни были задержаны остальные 10 обвиняемых. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

