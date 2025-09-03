https://sputnik-georgia.ru/20250903/silnomu-gosudarstvu-nuzhny-silnye-spetssluzhby--glava-sgb-gruzii-294764775.html

Сильному государству нужны сильные спецслужбы – глава СГБ Грузии

Сильному государству нужны сильные спецслужбы – глава СГБ Грузии

03.09.2025

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Новый руководитель Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что приоритетом его работы станет укрепление ведомства в интересах государства. Службу госбезопасности Грузии возглавил Мамука Мдинарадзе>>>Парламент 3 сентября поддержал кандидатуру Мдинарадзе на пост главы Службы госбезопасности. На этой должности он сменил Анри Оханашвили, который подал в отставку 23 августа, став советником премьера Грузии по вопросам безопасности. По его словам, в последние годы Грузия заявила о стремлении быть состоявшимся, суверенным и независимым государством. При этом без эффективной Службы госбезопасности, отметил Мдинарадзе, к данной цели невозможно даже приблизиться. "Поскольку мы четко заявили об этом на международной арене, я считаю своей задачей вместе с командой обеспечить стране службу безопасности, соответствующую ее амбициям", – подчеркнул он. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей госбезопасности, меры по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции. Кто такой Мамука Мдинарадзе Мдинарадзе – один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства. Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. После он получил лицензию адвоката и с 2007 по 2014 гг. был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и с тех пор занимается политической деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

