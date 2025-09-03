https://sputnik-georgia.ru/20250903/uchastnika-antipravitelstvennykh-aktsiy-protesta-v-tbilisi-prigovorili-k-dvum-godam-tyurmy-294763927.html

Участника антиправительственных акций протеста в Тбилиси приговорили к двум годам тюрьмы

Участника антиправительственных акций протеста в Тбилиси приговорили к двум годам тюрьмы

Sputnik Грузия

Защите удалось доказать, что подсудимый не знал, что перед ним сотрудник полиции, так как Кавтарадзе был в штатском 03.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-03T13:13+0400

2025-09-03T13:13+0400

2025-09-03T13:44+0400

акции протеста

акции

новости

грузия

происшествия

тбилиси

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_aa2528ce7e49c59c15e244176a212a47.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Член "Коалиции за перемены" Саба Схвитаридзе приговорен Тбилисским городским судом к двум годам лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью полицейскому на антиправительственной акции протеста в столице Грузии, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Обвинению удалось доказать, что 4 декабря у гостиницы "Марриотт" Схвитаридзе несколько раз ударил по голове сотрудника МВД Мириана Кавтарадзе предметом, похожим на дубинку. Это вызвало кратковременное ухудшение состояния здоровья потерпевшего. Суд вынес приговоры 8 участникам антиправительственных акций протеста в Тбилиси>>>Схвитаридзе первоначально было предъявлено обвинение по статье "Нападение на сотрудника полиции при выполнении служебных обязанностей". Это преступление наказывается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет. Позже статья была переквалифицирована. Защите удалось доказать, что подсудимый не знал, что перед ним сотрудник полиции, так как Кавтарадзе был в штатском. Схвитаридзе был задержан сотрудниками правоохранительных органов 4 декабря. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акции протеста, акции, новости, грузия, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд