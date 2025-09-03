https://sputnik-georgia.ru/20250903/uchastnika-antipravitelstvennykh-aktsiy-protesta-v-tbilisi-prigovorili-k-dvum-godam-tyurmy-294763927.html
Участника антиправительственных акций протеста в Тбилиси приговорили к двум годам тюрьмы
Участника антиправительственных акций протеста в Тбилиси приговорили к двум годам тюрьмы
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Член "Коалиции за перемены" Саба Схвитаридзе приговорен Тбилисским городским судом к двум годам лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью полицейскому на антиправительственной акции протеста в столице Грузии, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Обвинению удалось доказать, что 4 декабря у гостиницы "Марриотт" Схвитаридзе несколько раз ударил по голове сотрудника МВД Мириана Кавтарадзе предметом, похожим на дубинку. Это вызвало кратковременное ухудшение состояния здоровья потерпевшего. Суд вынес приговоры 8 участникам антиправительственных акций протеста в Тбилиси>>>Схвитаридзе первоначально было предъявлено обвинение по статье "Нападение на сотрудника полиции при выполнении служебных обязанностей". Это преступление наказывается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет. Позже статья была переквалифицирована. Защите удалось доказать, что подсудимый не знал, что перед ним сотрудник полиции, так как Кавтарадзе был в штатском. Схвитаридзе был задержан сотрудниками правоохранительных органов 4 декабря. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
13:13 03.09.2025 (обновлено: 13:44 03.09.2025)
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Член "Коалиции за перемены" Саба Схвитаридзе приговорен Тбилисским городским судом к двум годам лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью полицейскому на антиправительственной акции протеста в столице Грузии, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обвинению удалось доказать, что 4 декабря у гостиницы "Марриотт" Схвитаридзе несколько раз ударил по голове сотрудника МВД Мириана Кавтарадзе предметом, похожим на дубинку. Это вызвало кратковременное ухудшение состояния здоровья потерпевшего.
Схвитаридзе первоначально было предъявлено обвинение по статье "Нападение на сотрудника полиции при выполнении служебных обязанностей". Это преступление наказывается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет.
Позже статья была переквалифицирована. Защите удалось доказать, что подсудимый не знал, что перед ним сотрудник полиции, так как Кавтарадзе был в штатском. Схвитаридзе был задержан сотрудниками правоохранительных органов 4 декабря.
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.
Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.