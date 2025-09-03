Грузия
Участника антиправительственных акций протеста в Тбилиси приговорили к двум годам тюрьмы
Участника антиправительственных акций протеста в Тбилиси приговорили к двум годам тюрьмы
Sputnik Грузия
Защите удалось доказать, что подсудимый не знал, что перед ним сотрудник полиции, так как Кавтарадзе был в штатском
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Член "Коалиции за перемены" Саба Схвитаридзе приговорен Тбилисским городским судом к двум годам лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью полицейскому на антиправительственной акции протеста в столице Грузии, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Обвинению удалось доказать, что 4 декабря у гостиницы "Марриотт" Схвитаридзе несколько раз ударил по голове сотрудника МВД Мириана Кавтарадзе предметом, похожим на дубинку. Это вызвало кратковременное ухудшение состояния здоровья потерпевшего. Суд вынес приговоры 8 участникам антиправительственных акций протеста в Тбилиси&gt;&gt;&gt;Схвитаридзе первоначально было предъявлено обвинение по статье "Нападение на сотрудника полиции при выполнении служебных обязанностей". Это преступление наказывается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет. Позже статья была переквалифицирована. Защите удалось доказать, что подсудимый не знал, что перед ним сотрудник полиции, так как Кавтарадзе был в штатском. Схвитаридзе был задержан сотрудниками правоохранительных органов 4 декабря. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
13:13 03.09.2025 (обновлено: 13:44 03.09.2025)
Защите удалось доказать, что подсудимый не знал, что перед ним сотрудник полиции, так как Кавтарадзе был в штатском
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Член "Коалиции за перемены" Саба Схвитаридзе приговорен Тбилисским городским судом к двум годам лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью полицейскому на антиправительственной акции протеста в столице Грузии, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обвинению удалось доказать, что 4 декабря у гостиницы "Марриотт" Схвитаридзе несколько раз ударил по голове сотрудника МВД Мириана Кавтарадзе предметом, похожим на дубинку. Это вызвало кратковременное ухудшение состояния здоровья потерпевшего.
Суд вынес приговоры 8 участникам антиправительственных акций протеста в Тбилиси>>>
Схвитаридзе первоначально было предъявлено обвинение по статье "Нападение на сотрудника полиции при выполнении служебных обязанностей". Это преступление наказывается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет.
Позже статья была переквалифицирована. Защите удалось доказать, что подсудимый не знал, что перед ним сотрудник полиции, так как Кавтарадзе был в штатском. Схвитаридзе был задержан сотрудниками правоохранительных органов 4 декабря.

Акции протеста

В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.
Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
