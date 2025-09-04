https://sputnik-georgia.ru/20250904/gruziya-nanosit-otvetnyy-udar-ili-pochemu-evropa-mechtaet-o-revolyutsii-294745019.html

Грузия наносит ответный удар, или Почему Европа мечтает о революции

04.09.2025

Выборы в органы местного самоуправления состоятся ровно через месяц – 4 октября. Часть оппозиции и гражданского общества отказалась участвовать, а другая все еще надеется одолеть правительство "Грузинской мечты" политическими методами. Европейский союз, в свою очередь, выдвинул Тбилиси, по его мнению, единственный эффективный ультиматум: либо вы подчиняетесь нашим геополитическим интересам, либо мы упраздним безвизовый режим для граждан страны.Кстати, предыдущие "недружественные" шаги объединенной Европы ни к чему значительному не привели. Латвия, Литва, Эстония, Германия, Румыния, Франция, Великобритания – это лишь часть государств, которые ввели персональные санкции или "пересмотрели" отношения с Тбилиси, в том числе отменив финансирование образовательных и иных программ.Ограничения на въезд, банковские счета и другие сервисы затронули более 300 граждан страны: политиков, судей, прокуроров, простых избирателей, поддержавших курс правительства.Срок "исправления" истек 1 сентября, а правительство не только закрыло глаза на требования, но и заблокировало счета семи ведущих неправительственных организаций, которые обвинило во внешнем финансировании, попытке саботажа и антигосударственной деятельности. Следствие выяснило, что НПО закупали для участников беспорядков в Тбилиси, нападавших на полицейских, специальные противогазы, защитные очки, маски, защитные щитки, перцовые баллончики и другие средства. В результате заморожены счета НПО "Фонд гражданского общества", "Международное общество за справедливые выборы и демократию", "Институт развития свободы информации", "Стражи демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости". Поскольку эти политические игроки открыто проводили геополитические интересы Европейского Союза, сигнал из Тбилиси понятен всем. Запад заявил о попытке "уничтожения" гражданского общества.Такого феноменального давления со стороны Европы Грузия не помнит даже в самые сложные периоды внутренних процессов, когда свобода слова, выражения и ведения бизнеса действительно находилась под угрозой.Брюссель объявил полномасштабную "холодную войну" Тбилиси, стремясь доказать всем, что насильственные протесты "во имя Европы" в Тбилиси были "мирными", а Грузия менее демократична, чем Молдова, Украина, а, возможно, уже и Сирия. Хотя эти постулаты отражают скорее восприятия и пожелания, нежели реальность.Гражданское обществоЧтобы понять, почему правительство "Грузинской мечты" наносит соразмерные точечные удары по неправительственным организациям, что особенно раздражает Запад, необходимо разобраться, чем на самом деле является этот сектор хотя бы в теории.Сегодня неправительственные организации в "развивающихся" странах рассматриваются как проявление гражданского общества. Под гражданским обществом понимают не просто набор ассоциаций или добровольных объединений граждан, а ключевую составляющую современной демократии. Оно формирует среду, где индивиды и группы могут свободно выражать свои интересы, участвовать в общественных процессах и оказывать влияние на власть без применения насилия или радикальных методов.К числу его ключевых функций относятся контроль и сдерживание государства как механизма насилия, участие граждан в повседневной политике, а также формирование общественного мнения и политической культуры. По сути, граждане определенной страны объединяются для ведения политико-общественного диалога не только с правительством, но и с другими слоями собственного общества. Важным условием легитимности таких объединений является то, что они получают логистическую и финансовую поддержку прежде всего внутри страны. Именно это обеспечивает их подотчетность обществу и право представлять его запросы.В Грузии, однако, гражданское общество в классическом понимании отсутствует. Основной поток финансирования идет из-за рубежа, что предопределяет полную зависимость местных организаций от политических и иных интересов внешних спонсоров. Более того, представители так называемого грузинского гражданского общества зачастую не формируют даже общего плана своей работы или стратегического направления деятельности. Они полностью подстраиваются под существующие внешние финансовые потоки.В результате в стране сложилась поддержанная извне и хорошо профинансированная группа самообъявленных "представителей гражданского общества", подотчетных не собственным гражданам, а зарубежным финансовым центрам. Это закономерно ставит под сомнение их право говорить от имени грузинского народа и претендовать на роль его подлинных представителей.Наемное гражданское обществоЕсли проследить историю зарождения гражданского общества, а значит, и неправительственных организаций в Грузии, то ее можно связать с первыми финансовыми потоками из США. Не секрет, что страны Запада активно вкладывали и до сих пор вливают многомиллионные средства в развивающиеся государства для поддержки гражданского общества, поскольку видят в этом секторе важный элемент демократии.У Запада не было "злого умысла" в Грузии. Напротив, изначально существовал понятный для всех рабочий план: внешние силы должны были поддержать процесс зарождения политических и социальных движений, профинансировать разные инициативы, а со временем передать руководство, логистику и финансовую поддержку уже непосредственно государству, грузинскому бизнесу и другим игрокам. Но именно здесь произошел сбой.После двух десятилетий оказалось, что грузинские политические, бизнес- и другие элиты не особенно желали брать на себя прежде всего финансовые обязательства, с которыми до этого успешно справлялись американские и европейские налогоплательщики. Более того, и местные представители гражданского общества не стремились переходить под опеку собственных сограждан: не тот уровень, не та организационная культура и, в конце концов, не те деньги и доходы.Например, финансироваться посольством Германии в Тбилиси означало не только получать значительные денежные вливания, но и обретать политико-социальный престиж, чего пока еще не могли предоставить сами граждане Грузии.В итоге план по передаче обязательств провалился. Грузинское гражданское общество, по сути, превратилось в "наемное гражданское общество", в котором внешние силы не делегировали реальных решений и полномочий, а лишь нанимали местных граждан для выполнения заранее определенной повестки.Гражданский экстремизмИзвестный испанский генерал Эмилио Мола во время гражданской войны якобы сказал: "Я атакую Мадрид четырьмя колоннами, а пятая [колонна] уже внутри". Позже эти слова приписали непосредственно испанскому диктатору Франсиско Франко, который в результате войны оказался во главе государства. Но сам смысл никуда не исчез: крепость всегда рушится изнутри теми, кто готов открыть ворота.Именно готовность определенной части гражданского общества, слившегося с политическими процессами, идти на радикальные шаги "во имя Европы" и за деньги Европы сделала их "пятой колонной". Именно поэтому правительство "Грузинской мечты", осознавая, что они стали опорой геополитических интересов уже "недружественной" Европы, нанесло по ним абсолютно разумный и, можно сказать, даже умеренный удар.Показателен пример заявления лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария, которая откровенно сказала, что продолжит закупать все необходимое для противостояния правительству:А в августе в СМИ распространилась информация, что Великобритания готовит в Литве грузинских активистов к протестам после муниципальных выборов в октябре. Набор участников тренингов проходит под видом студенческих образовательных программ и курсов по кибербезопасности через НПО "Британо-грузинское общество" и "Международный институт стратегических исследований". В Литве грузинских активистов обучают тактике уличных протестов, провокациям, документированию "невероятной жестокости" правоохранителей, защите при задержании и созданию вирусного контента для распространения в соцсетях.О том, что "наемное гражданское общество" активно финансировалось Западом для ведения политической борьбы, создания турбулентности и беспорядков, говорят не только грузинские и российские аналитики. На это прямо указывали и президент Дональд Трамп со своими сторонниками. Именно это, в частности, стало одной из причин упразднения Агентства США по международному развитию (USAID) и Национального фонда в поддержку демократии (NED).Подтверждением служат и утечки, организованные российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом). В их "интервью", куда попали пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-омбудсмен Грузии, ныне глава НПО "Институт исследования демократии" Уча Нануашвили, собеседники открыто говорили о проблемах с зарубежным финансированием для грузинских НПО. Более того, Нануашвили признался в наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране – по аналогии с Майданом на Украине.В свою очередь Зурабишвили назвала три сферы – СМИ, профсоюзы и неправительственные организации, которые, по ее словам, находятся в бедственном положении. При этом она призналась, что располагает списком НПО, материальная поддержка которых отвечает интересам оппозиции и Запада.На сложившийся оксюморон с неправительственными организациями и гражданским обществом хорошо отреагировал депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани, заявив, что после ареста счетов НПО больше не смогут финансировать деятельность, противоречащую национальным интересам и представляющую угрозу государственности.Конечно, правительство "Грузинской мечты" не является невинным политическим игроком во всех этих баталиях. К власти имеются серьёзные вопросы не только в связи с невыполненными обещаниями, но и относительно будущего страны в целом. Однако то, что эту политическую силу насильно втянули в "холодную войну" с Брюсселем, – очевидно. Нет сомнений, что власть хотела бы передоговориться и вернуться на пьедестал любимца Европы.Однако Брюссель не собирается идти на попятную, использовав все имеющиеся в рукаве карты. Грузинское "наемное гражданское общество" оказалось одним из таких козырей, которые себя не оправдали. Более того, правительство не только умудрилось легко справиться с политически ангажированной частью этого общества, но и перекрыло им финансовый кислород. Народ только молчит — можно подумать, что он и не особенно против.А это значит, что что-то было не совсем в порядке в нашем "грузинском королевстве". Выходит, не только "Грузинская мечта" видела в них "пятую колонну" внешних сил.Теперь остается ждать результатов муниципальных выборов. Мало кто сомневается в тотальной победе правящей силы, которая окончательно вытеснит своих оппонентов из политической жизни страны на улицу. И вот тут может начаться очередная попытка перевернуть страну с ног на голову. Ведь деньги на "грузинский протест" можно влить не только через банковские счета всем известных НПО...* Признан в России иноагентомМнение автора может не совпадать с позицией редакции

