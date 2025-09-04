https://sputnik-georgia.ru/20250904/gruziya-ustupila-bosnii-i-gertsegovine-na-evrobaskete-2025-no-shans-na-vykhod-ostalsya-294793859.html

Грузия уступила Боснии и Герцеговине на Евробаскете-2025, но шанс на выход остался

Судьба грузинской сборной решится в матче Греции с Испанией 04.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сборная Грузии проиграла матч пятого тура группового этапа Евробаскета-2025 против Боснии и Герцеговины – 84:76, но сохранила шанс выхода в плей-офф первенства. Для этого Греции необходимо обыграть Испанию. В таком случае обе сборные (Грузия и Испания) завершат групповой этап с двумя победами, но благодаря выигранной очной встрече именно грузинская команда займет четвертое место. Тогда Евробаскет покинут Испания и Кипр. Что касается сегодняшней соперника сборной Грузии, то Босния и Герцеговина уверенно выиграла три из четырех четвертей (20:15, 27:20, 20:27, 17:14). В составе сборной Грузии самыми результативными стали Сандро Мамукелашвили – 20 очков, Камар Болдуин – 18, Гога Битадзе – 15. В самом конце встречи площадку покинул Гога Битадзе за пять персональных фолов. Важный для сборной Грузии матч Греция-Испания начнется в 22:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

