Грузия уступила Боснии и Герцеговине на Евробаскете-2025, но шанс на выход остался
Грузия уступила Боснии и Герцеговине на Евробаскете-2025, но шанс на выход остался
04.09.2025
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1e/294716026_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_0f6fc581985517259726a14f0999afad.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сборная Грузии проиграла матч пятого тура группового этапа Евробаскета-2025 против Боснии и Герцеговины – 84:76, но сохранила шанс выхода в плей-офф первенства. Для этого Греции необходимо обыграть Испанию. В таком случае обе сборные (Грузия и Испания) завершат групповой этап с двумя победами, но благодаря выигранной очной встрече именно грузинская команда займет четвертое место. Тогда Евробаскет покинут Испания и Кипр. Что касается сегодняшней соперника сборной Грузии, то Босния и Герцеговина уверенно выиграла три из четырех четвертей (20:15, 27:20, 20:27, 17:14). В составе сборной Грузии самыми результативными стали Сандро Мамукелашвили – 20 очков, Камар Болдуин – 18, Гога Битадзе – 15. В самом конце встречи площадку покинул Гога Битадзе за пять персональных фолов. Важный для сборной Грузии матч Греция-Испания начнется в 22:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сборная Грузии проиграла матч пятого тура группового этапа Евробаскета-2025 против Боснии и Герцеговины – 84:76, но сохранила шанс выхода в плей-офф первенства.
Для этого Греции необходимо обыграть Испанию. В таком случае обе сборные (Грузия и Испания) завершат групповой этап с двумя победами, но благодаря выигранной очной встрече именно грузинская команда займет четвертое место. Тогда Евробаскет покинут Испания и Кипр.
Что касается сегодняшней соперника сборной Грузии, то Босния и Герцеговина уверенно выиграла три из четырех четвертей (20:15, 27:20, 20:27, 17:14).
В составе сборной Грузии самыми результативными стали Сандро Мамукелашвили – 20 очков, Камар Болдуин – 18, Гога Битадзе – 15.
В самом конце встречи площадку покинул Гога Битадзе за пять персональных фолов.
Важный для сборной Грузии матч Греция-Испания начнется в 22:30 по тбилисскому времени.