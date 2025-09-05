Грузинские политики провели встречу в Донецке

https://sputnik-georgia.ru/20250905/gruzinskie-politiki-proveli-vstrechu-v-donetske-294817930.html

Делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сферах 05.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Взаимовыгодное сотрудничество по разным направлениям между Грузией и ДНР группа грузинских политиков обсудила с главой региона Денисом Пушилиным. Международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия с коллегами и партнерами посетили Донецкую Народную Республику. В ходе визита грузинская делегация провела ряд встреч с представителями разных государственных учреждений ДНР. "Мы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество по целому ряду направлений, благо точек соприкосновения предостаточно", - сказал Пушилин. На встрече делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. По словам Пушилина, гости из Грузии рассказали о том, что Грузию, как и Украину, "пытаются раскачать извне, грубо вмешиваются во внутренние дела страны". Помимо Пипия, на встрече с Пушилиным присутствовали политический и военный обозреватель Паата Абуладзе, основатель грузинского телеканала, ведущий вещание на русском языке, Николоз Мжаванадзе, член политсовета политической партии "Солидарность во имя мира" Георгий Иремадзе. Россия и Грузия В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Партия "Солидарность во имя мира" активно старается внести свою лепту в налаживание отношений между Грузией и Россией. Партия 15 июня 2024 года обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима для граждан Грузии, а также освобождении от ответственности тех граждан страны, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. Как результат, согласно новому указу президента РФ, опубликованному 10 октября 2024 года, исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования". Прямой диалог, без Запада – Пипия об отношениях Грузии с Россией >>>Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%. Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов. Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

