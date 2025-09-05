https://sputnik-georgia.ru/20250905/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-vyshla-v-pley-off-evrobasketa-2025-294796293.html
Сборная Грузии по баскетболу вышла в плей-офф Евробаскета 2025
Сборная Грузии по баскетболу вышла в плей-офф Евробаскета 2025
В 1/8 финала грузинские баскетболисты встретятся с Францией
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Греции в последнем матче группового этапа Евробаскета-2025 победила в напряженной борьбе Испанию со счетом 90:86, что позволило сборной Грузии в третий раз в истории выйти на второй этап чемпионата.Сборная Грузии по баскетболу уступила Боснии и Герцеговине в последнем туре группового этапа Евробаскета, но, благодаря победе греков над испанцами, в турнирной таблице грузинские баскетболисты обошли сборную Испании, поскольку одержали победу в личной встрече и заняли четвертое место. В 1/8 финала грузинские баскетболисты встретятся с Францией. Матч состоится 7 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
10:52 05.09.2025 (обновлено: 10:53 05.09.2025)
В 1/8 финала грузинские баскетболисты встретятся с Францией
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Греции в последнем матче группового этапа Евробаскета-2025 победила в напряженной борьбе Испанию со счетом 90:86, что позволило сборной Грузии в третий раз в истории выйти на второй этап чемпионата.
Сборная Грузии по баскетболу уступила Боснии и Герцеговине в последнем туре группового этапа Евробаскета, но, благодаря победе греков над испанцами, в турнирной таблице грузинские баскетболисты обошли сборную Испании, поскольку одержали победу в личной встрече и заняли четвертое место.
В 1/8 финала грузинские баскетболисты встретятся с Францией. Матч состоится 7 сентября.