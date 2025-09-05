Грузия
Сборная Грузии по баскетболу вышла в плей-офф Евробаскета 2025
Сборная Грузии по баскетболу вышла в плей-офф Евробаскета 2025
В 1/8 финала грузинские баскетболисты встретятся с Францией 05.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Греции в последнем матче группового этапа Евробаскета-2025 победила в напряженной борьбе Испанию со счетом 90:86, что позволило сборной Грузии в третий раз в истории выйти на второй этап чемпионата.Сборная Грузии по баскетболу уступила Боснии и Герцеговине в последнем туре группового этапа Евробаскета, но, благодаря победе греков над испанцами, в турнирной таблице грузинские баскетболисты обошли сборную Испании, поскольку одержали победу в личной встрече и заняли четвертое место. В 1/8 финала грузинские баскетболисты встретятся с Францией. Матч состоится 7 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Сборная Грузии по баскетболу вышла в плей-офф Евробаскета 2025

10:52 05.09.2025 (обновлено: 10:53 05.09.2025)
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69
Сборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69 - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2025
© Georgian Basketball Federation
Подписаться
В 1/8 финала грузинские баскетболисты встретятся с Францией
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Греции в последнем матче группового этапа Евробаскета-2025 победила в напряженной борьбе Испанию со счетом 90:86, что позволило сборной Грузии в третий раз в истории выйти на второй этап чемпионата.
Сборная Грузии по баскетболу уступила Боснии и Герцеговине в последнем туре группового этапа Евробаскета, но, благодаря победе греков над испанцами, в турнирной таблице грузинские баскетболисты обошли сборную Испании, поскольку одержали победу в личной встрече и заняли четвертое место.
В 1/8 финала грузинские баскетболисты встретятся с Францией. Матч состоится 7 сентября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
