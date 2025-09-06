https://sputnik-georgia.ru/20250906/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-294810861.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5% 06.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 сен. — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2025 года повысился на 0,4% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5%.В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 5,6%, что было вызвано ростом зарплаты на 22,5%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

