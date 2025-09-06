https://sputnik-georgia.ru/20250906/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-294810861.html
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5% 06.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-06T16:06+0400
2025-09-06T16:06+0400
2025-09-06T16:06+0400
экономика
грузия
новости
цены
строительство
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687277_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_5c9ae58d5443593694995787bb44f8e3.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен. — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2025 года повысился на 0,4% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5%.В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 5,6%, что было вызвано ростом зарплаты на 22,5%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687277_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10be10f9df1540b8b89ca4b692646266.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, цены, строительство, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, цены, строительство, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5%
ТБИЛИСИ, 6 сен. — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2025 года повысился на 0,4% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5%.
В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 5,6%, что было вызвано ростом зарплаты на 22,5%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.