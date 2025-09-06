Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250906/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-294810861.html
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5% 06.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-06T16:06+0400
2025-09-06T16:06+0400
экономика
грузия
новости
цены
строительство
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687277_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_5c9ae58d5443593694995787bb44f8e3.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен. — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2025 года повысился на 0,4% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5%.В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 5,6%, что было вызвано ростом зарплаты на 22,5%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика &gt;&gt;Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687277_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10be10f9df1540b8b89ca4b692646266.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, цены, строительство, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, цены, строительство, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

16:06 06.09.2025
© photo: Sputnik / StringerСтроительство нового жилого дома в столице Грузии
Строительство нового жилого дома в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5%
ТБИЛИСИ, 6 сен. — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2025 года повысился на 0,4% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 4,5%.
В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 5,6%, что было вызвано ростом зарплаты на 22,5%.
Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0