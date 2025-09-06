https://sputnik-georgia.ru/20250906/obvinyaemyy-v-iznasilovanii-nesovershennoletney-v-gruzii-prigovoren-k-18-godam-tyurmy-294814326.html

Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней в Грузии приговорен к 18 годам тюрьмы

Девочке на момент инцидента было четырнадцать лет 06.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Районный суд Самтредия (Западная Грузия) приговорил мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, к 18 годам лишения свободы. Мужчина задержан на западе Грузии по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней>>>Представленные в суде доказательства подтвердили, что 17 ноября 2024 года подсудимый, применив насилие и воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, заведомо вступил в половую связь с несовершеннолетней (девочке было 14 лет).Сотрудники правоохранительных органов задержали подсудимого 22 ноября 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

