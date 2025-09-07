https://sputnik-georgia.ru/20250907/bolshoy-futbol-v-tbilisi-sbornaya-gruzii-sygraet-s-bolgariey-v-kvalifikatsii-na-chm-2026-294823980.html

Большой футбол в Тбилиси: сборная Грузии сыграет с Болгарией в квалификации на ЧМ-2026

Большой футбол в Тбилиси: сборная Грузии сыграет с Болгарией в квалификации на ЧМ-2026

07.09.2025

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сегодня проведет второй матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Болгарии на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Матч начнется в 17:00. Встречу первого круга сборная Грузии в домашних стенах уступила Турции со счетом 2:3. Голами в составе грузинской команды отличились Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия. Что касается Болгарии, то она уступила Испании со счетом 0:3 в Софии. Сборная Грузии Сборная Грузии ни разу не выходила в финальную стадию чемпионата мира. В составе национальной команды отсутствуют три ключевых игрока: Лаша Двали, Отар Китеишвили и Георгий Чакветадзе. Несмотря на поражение от Турции, тренер сборной Вилли Саньоль считает, что схема 3-5-2 устарела и что лучше использовать схему из четырех защитников. Саньоль будет следить за игрой команды с трибун. В матче против Турции он получил от судьи красную карточку. По словам самого Саньоля, он до сих пор не понял, почему был удален. Сборная БолгарииСборная Болгарии семь раз выходила в финальную стадию чемпионатов мира, а ее лучшим результатом стало четвертое место в 1994 году. Последний успех болгар был в 1998 году, а в финальной стадии крупных турниров страна не играла с Евро-2004. Цель Болгарии – бороться за первое или второе место в группе, поэтому матч в Тбилиси для нее также имеет решающее значение. Против Испании не играл лучший бомбардир сборной Болгарии Кирилл Десподов. По данным болгарских СМИ, он также не сможет выйти на поле в Тбилиси. Личные встречи Сборные Грузии и Болгарии встречались между собой восемь раз. Грузия одержала победу дважды, два матча завершились вничью, а болгарская команда выиграла четыре встречи. Свою самую крупную победу Грузия одержала над сборной Болгарии в 1995 году в отборочном этапе чемпионата мира по футболу 1996 года. Команда, занявшая четвертое место на том первенстве, уступила грузинским футболистам в Тбилиси со счетом 2:1. Голы забили Шота Арвеладзе и Георгий Кинкладзе. Из "Лиона" в "Вильярреал" – Микаутадзе в полушаге от нового контракта>>Победа сборной Грузии над Болгарией в дивизионе C Лиги наций УЕФА 2022 года стала знаковой. В Разграде грузинские футболисты выиграли матч со счетом 5:2. Успешно выступив в этой группе, сборная Грузии вышла в плей-офф и в итоге обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2024 года. Судьи матчаМатч в Тбилиси будет судить швед Гленн Нюберг. Все его помощники также шведы. Боковыми арбитрами матча станут Махбод Бейг и Даниэль Юнг, а четвертым арбитром — Адам Ладебэк. Поскольку система видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате Швеции не используется, УЕФА направил для выполнения этой функции специалистов из Нидерландов. За VAR отвечает Пауль ван Бокель, а его помощник — Эрвин Бланк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

