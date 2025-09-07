https://sputnik-georgia.ru/20250907/matilda-gvarliani-voshla-v-spisok-samykh-vysokooplachivaemykh-modeley-294828030.html

Матильда Гварлиани вошла в список самых высокооплачиваемых моделей

07.09.2025

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани вошла в число самых высокооплачиваемых моделей мира, данные предоставила ведущая онлайн-платформа индустрии моды Models.com. Гварлиани вошла в обновленный список самых богатых моделей года. Онлайн-платформа не уточняет точных доходов девушек. Ранее Гварлиани стала первой грузинкой, которая выйдет на подиум Victoria's Secret. Кроме того, Матильда Гварлиани стала первой грузинской моделью, вошедшей в мировой список топ-50 сайта Models.com. Грузинская модель Матильда Гварлиани украсила обложку Vogue>>Карьеру Гварлиани начала в 14 лет, тогда же состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

