"Тбилисоба-2025": когда состоится празднование Дня города в этом году
"Тбилисоба-2025": когда состоится празднование Дня города в этом году
08.09.2025
Грузия пригласила БДИПЧ/ОБСЕ понаблюдать за выборами>>Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили и проводят ежегодно в первые выходные октября. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено – в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Один из самых любимых праздников жителей и гостей Тбилиси – День города "Тбилисоба" – пройдет 20-21 сентября, а не традиционно в октябре, сообщили в мэрии столицы.
Причиной переноса даты празднования Дня города стали выборы в местные органы самоуправления, которые пройдут в стране 4 октября.
В этом году "Тбилисоба" пройдет на улицах Атонели, Италии, Хазини, Пхови, Пурцеладзе и в парке Рике.
На этих локациях будут представлены разнообразные тематические декорации, инсталляции, праздничная аллея, разнообразные культурные, спортивные, образовательные и детские мероприятия.
Организаторы устроят кинотеатр под открытым небом, шествие сказочных героев, фестиваль сладостей, Тбилисский базар, выставки-продажи "Тбилисское разнообразие" и "Попробуй Тбилиси на вкус".
В этом году мэрия планирует потратить на "Тбилисоба" около 3,5 миллиона лари.
Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили и проводят ежегодно в первые выходные октября.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено – в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом.