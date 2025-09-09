https://sputnik-georgia.ru/20250909/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-vydvorili-bolee-dyuzhiny-inostrantsev-294848926.html

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили более дюжины иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили более дюжины иностранцев

Sputnik Грузия

Были выдворены граждане Ирана, Китая, России, Нигерии, Египта, Бангладеш, Беларуси, Турции, Индии, Пакистана и Узбекистана 09.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-09T20:20+0400

2025-09-09T20:20+0400

2025-09-09T20:20+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

иран

китай

миграция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259938783_0:302:2071:1467_1920x0_80_0_0_229b601dbf98bf879c248d3980f9ac0d.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал из страны 18 иностранцев, находящихся в стране нелегально, сообщили в пресс-службе МВД. Из страны были выдворены граждане Ирана, Китая, России, Нигерии, Египта, Бангладеш, Беларуси, Турции, Индии, Пакистана и Узбекистана. Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве. В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

иран

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, иран, китай, миграция