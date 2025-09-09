https://sputnik-georgia.ru/20250909/fashistskie-provokatsii-predvybornyy-shtab-gruzinskoy-mechty-podvergsya-napadeniyu-294847165.html
Фашистские провокации: предвыборный штаб "Грузинской мечты" подвергся нападению
Фашистские провокации: предвыборный штаб "Грузинской мечты" подвергся нападению
09.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-09T11:51+0400
2025-09-09T11:51+0400
2025-09-09T12:01+0400
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Предвыборный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси при поддержке посла Германии Петера Фишера атаковали подстрекатели и провокаторы – "титушки" c фашистскими возгласами, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в социальной сети. В понедельник вечером у предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка между сторонниками правящей партии и протестующими. Ситуацию удалось успокоить лишь полицейским, прибывшим на место. По его словам, поддержка экстремистов в ходе предвыборной кампании и нежелание осудить насилие послом иностранного государства является примером грубого вмешательства в выборы, нарушающего Венскую конвенцию. Руководитель тбилисского избирательного штаба "Грузинской мечты" Леван Мачавариани назвал произошедшее на проспекте Меликишвили грубейшим вмешательством в избирательный процесс. Депутата удивило молчание посла ЕС и дипломатического корпуса. По его словам, сторонники "либерального фашизма" устроили перед штабом хорошо продуманную провокацию. Под "либеральным фашизмом" правящая партия подразумевает ложь, полную нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Как отметил политик, сторонников правящей партии было в пять раз больше, чем протестующих. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование произошедшего на проспекте Меликишвили в Тбилиси по статье "Групповое насилие". Проводятся следственные действия. Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили. В нескольких километрах от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Насколько эффективно управляет правительство Грузии?>>Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
11:51 09.09.2025 (обновлено: 12:01 09.09.2025)
11:51 09.09.2025 (обновлено: 12:01 09.09.2025)
Спикер парламента обвинил посла Германии в пособничестве провокациям и насилию на фоне предвыборной кампании в стране
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Предвыборный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси при поддержке посла Германии Петера Фишера атаковали подстрекатели и провокаторы – "титушки" c фашистскими возгласами, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в социальной сети.
В понедельник вечером у предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка между сторонниками правящей партии и протестующими. Ситуацию удалось успокоить лишь полицейским, прибывшим на место.
"Титушки" (ред. подразумеваются подстрекатели и провокаторы), поддерживаемые послом Германии, сегодня в третий раз с фашистскими кричалками атаковали тбилисский штаб "Грузинской мечты", – написал Папуашвили.
По его словам, поддержка экстремистов в ходе предвыборной кампании и нежелание осудить насилие послом иностранного государства является примером грубого вмешательства в выборы, нарушающего Венскую конвенцию.
Руководитель тбилисского избирательного штаба "Грузинской мечты" Леван Мачавариани назвал произошедшее на проспекте Меликишвили грубейшим вмешательством в избирательный процесс. Депутата удивило молчание посла ЕС и дипломатического корпуса.
По его словам, сторонники "либерального фашизма" устроили перед штабом хорошо продуманную провокацию.
"В этом штабе очень много людей, и поэтому сдержать этих людей очень сложно, ведь мы грузины, и достоинство – неотъемлемая часть нашего генетического кода. А когда они затрагивают твое достоинство и делают это намеренно, выкрикивают какие-то страшные слова, сдержать людей в штабе очень сложно", – заявил Мачавариани.
Под "либеральным фашизмом" правящая партия подразумевает ложь, полную нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.
Как отметил политик, сторонников правящей партии было в пять раз больше, чем протестующих.
"Несмотря на все это, конечно, я призываю всех наших сторонников воздержаться, потому что это напрямую направлено и служит их целям", – заявил Мачавариани.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование произошедшего на проспекте Меликишвили в Тбилиси по статье "Групповое насилие". Проводятся следственные действия.
Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили.
В нескольких километрах от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России