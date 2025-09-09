Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250909/fashistskie-provokatsii-predvybornyy-shtab-gruzinskoy-mechty-podvergsya-napadeniyu-294847165.html
Фашистские провокации: предвыборный штаб "Грузинской мечты" подвергся нападению
Фашистские провокации: предвыборный штаб "Грузинской мечты" подвергся нападению
Sputnik Грузия
Спикер парламента обвинил посла Германии в пособничестве провокациям и насилию на фоне предвыборной кампании в стране 09.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-09T11:51+0400
2025-09-09T12:01+0400
грузия
новости
политика
германия
сша
тбилиси
шалва папуашвили
каха каладзе
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291588746_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d848e4f764c91d1707d35689cc27135b.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Предвыборный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси при поддержке посла Германии Петера Фишера атаковали подстрекатели и провокаторы – "титушки" c фашистскими возгласами, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в социальной сети. В понедельник вечером у предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка между сторонниками правящей партии и протестующими. Ситуацию удалось успокоить лишь полицейским, прибывшим на место. По его словам, поддержка экстремистов в ходе предвыборной кампании и нежелание осудить насилие послом иностранного государства является примером грубого вмешательства в выборы, нарушающего Венскую конвенцию. Руководитель тбилисского избирательного штаба "Грузинской мечты" Леван Мачавариани назвал произошедшее на проспекте Меликишвили грубейшим вмешательством в избирательный процесс. Депутата удивило молчание посла ЕС и дипломатического корпуса. По его словам, сторонники "либерального фашизма" устроили перед штабом хорошо продуманную провокацию. Под "либеральным фашизмом" правящая партия подразумевает ложь, полную нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Как отметил политик, сторонников правящей партии было в пять раз больше, чем протестующих. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование произошедшего на проспекте Меликишвили в Тбилиси по статье "Групповое насилие". Проводятся следственные действия. Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили. В нескольких километрах от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Насколько эффективно управляет правительство Грузии?&gt;&gt;Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
германия
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291588746_58:0:1197:854_1920x0_80_0_0_5095f73a36f41237f1ecb5578801195c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, германия, сша, тбилиси, шалва папуашвили, каха каладзе, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, германия, сша, тбилиси, шалва папуашвили, каха каладзе, ираклий кобахидзе

Фашистские провокации: предвыборный штаб "Грузинской мечты" подвергся нападению

11:51 09.09.2025 (обновлено: 12:01 09.09.2025)
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Спикер парламента обвинил посла Германии в пособничестве провокациям и насилию на фоне предвыборной кампании в стране
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Предвыборный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси при поддержке посла Германии Петера Фишера атаковали подстрекатели и провокаторы – "титушки" c фашистскими возгласами, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в социальной сети.
В понедельник вечером у предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка между сторонниками правящей партии и протестующими. Ситуацию удалось успокоить лишь полицейским, прибывшим на место.

"Титушки" (ред. подразумеваются подстрекатели и провокаторы), поддерживаемые послом Германии, сегодня в третий раз с фашистскими кричалками атаковали тбилисский штаб "Грузинской мечты", – написал Папуашвили.

По его словам, поддержка экстремистов в ходе предвыборной кампании и нежелание осудить насилие послом иностранного государства является примером грубого вмешательства в выборы, нарушающего Венскую конвенцию.
Руководитель тбилисского избирательного штаба "Грузинской мечты" Леван Мачавариани назвал произошедшее на проспекте Меликишвили грубейшим вмешательством в избирательный процесс. Депутата удивило молчание посла ЕС и дипломатического корпуса.
По его словам, сторонники "либерального фашизма" устроили перед штабом хорошо продуманную провокацию.

"В этом штабе очень много людей, и поэтому сдержать этих людей очень сложно, ведь мы грузины, и достоинство – неотъемлемая часть нашего генетического кода. А когда они затрагивают твое достоинство и делают это намеренно, выкрикивают какие-то страшные слова, сдержать людей в штабе очень сложно", – заявил Мачавариани.

Под "либеральным фашизмом" правящая партия подразумевает ложь, полную нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.
Как отметил политик, сторонников правящей партии было в пять раз больше, чем протестующих.

"Несмотря на все это, конечно, я призываю всех наших сторонников воздержаться, потому что это напрямую направлено и служит их целям", – заявил Мачавариани.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование произошедшего на проспекте Меликишвили в Тбилиси по статье "Групповое насилие". Проводятся следственные действия.
Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили.
В нескольких километрах от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Насколько эффективно управляет правительство Грузии?>>
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0