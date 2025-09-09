https://sputnik-georgia.ru/20250909/fashistskie-provokatsii-predvybornyy-shtab-gruzinskoy-mechty-podvergsya-napadeniyu-294847165.html

Фашистские провокации: предвыборный штаб "Грузинской мечты" подвергся нападению

Фашистские провокации: предвыборный штаб "Грузинской мечты" подвергся нападению

Sputnik Грузия

Спикер парламента обвинил посла Германии в пособничестве провокациям и насилию на фоне предвыборной кампании в стране 09.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-09T11:51+0400

2025-09-09T11:51+0400

2025-09-09T12:01+0400

грузия

новости

политика

германия

сша

тбилиси

шалва папуашвили

каха каладзе

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291588746_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d848e4f764c91d1707d35689cc27135b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Предвыборный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси при поддержке посла Германии Петера Фишера атаковали подстрекатели и провокаторы – "титушки" c фашистскими возгласами, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в социальной сети. В понедельник вечером у предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка между сторонниками правящей партии и протестующими. Ситуацию удалось успокоить лишь полицейским, прибывшим на место. По его словам, поддержка экстремистов в ходе предвыборной кампании и нежелание осудить насилие послом иностранного государства является примером грубого вмешательства в выборы, нарушающего Венскую конвенцию. Руководитель тбилисского избирательного штаба "Грузинской мечты" Леван Мачавариани назвал произошедшее на проспекте Меликишвили грубейшим вмешательством в избирательный процесс. Депутата удивило молчание посла ЕС и дипломатического корпуса. По его словам, сторонники "либерального фашизма" устроили перед штабом хорошо продуманную провокацию. Под "либеральным фашизмом" правящая партия подразумевает ложь, полную нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Как отметил политик, сторонников правящей партии было в пять раз больше, чем протестующих. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование произошедшего на проспекте Меликишвили в Тбилиси по статье "Групповое насилие". Проводятся следственные действия. Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили. В нескольких километрах от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Насколько эффективно управляет правительство Грузии?>>Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

сша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, германия, сша, тбилиси, шалва папуашвили, каха каладзе, ираклий кобахидзе