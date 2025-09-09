https://sputnik-georgia.ru/20250909/kto-i-zachem-govorit-o-svyazyakh-eks-chinovnikov-s-oppozitsiey-pered-vyborami-v-gruzii-294859675.html

Кто и зачем говорит о связях экс-чиновников с оппозицией перед выборами в Грузии?

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Заявления о сотрудничестве бывших чиновников правящей команды с оппозицией является трюком, направленным на то, чтобы вызвать противостояние среди общественности в преддверии выборов в органы местного самоуправления, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лидер движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе — уже третий человек, который утверждает, что бывшие высокопоставленные чиновники "Грузинской мечты" имеют связи с оппозицией. По его словам, "они раскаиваются в содеянных грехах и хотят принять участие в восстановлении страны". Аналогичные заявления ранее сделали лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Сопо Джафарида и Леван Хабеишвили. Каладзе отметил, что оппозиция сейчас находится в тяжелом положении — у нее нет ни поддержки, ни ресурсов, ни рейтинга. Подобными способами, по мнению Каладзе, они пытаются "воодушевить своих сторонников, но это малоэффективно, потому что общество уже видит их настоящие лица, а их авторитет равен нулю". "Так что мы спокойно продолжаем нашу предвыборную кампанию. 4 октября мы вместе с грузинским народом отпразднуем победу", — подчеркнул Каладзе. Ни одной политической силе не удастся наладить сотрудничество с радикальными и антигосударственными группами, заявил в свою очередь депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. По его словам, попытки реализовать революционные сценарии или дестабилизировать страну, как это происходило в прошлом, обречены на провал. Ранее Бурчуладзе объявил 4 октября — день выборов в органы местного самоуправления — днем исторической победы и мирного свержения власти. Идею "мирного свержения" поддерживает и партия "Национальное движение", которая ранее призвала грузинский народ собраться на проспекте Руставели в центре Тбилиси и "провести решающую борьбу за будущее". Оппозиция в Грузии Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два противоборствующих лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Свержения власти в Грузии не будет – премьер >>>Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

