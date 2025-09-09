https://sputnik-georgia.ru/20250909/muzhchinu-priznali-vinovnym-v-iznasilovanii-docheri-na-vostoke-gruzii-294850116.html
Мужчину признали виновным в изнасиловании дочери на востоке Грузии
Мужчину признали виновным в изнасиловании дочери на востоке Грузии
09.09.2025
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Телавский районный суд (регион Кахети) признал обвиняемого в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери виновным, приговорив к 16 годам тюрьмы, информацию распространила пресс-служба прокуратуры. Изученные в ходе судебного разбирательства доказательства подтвердили, что обвиняемый систематически насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, пользуясь беспомощностью потерпевшей. Полиция задержала обвиняемого 18 мая 2025 года. Ему предъявили обвинение по статье "Изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетнего члена семьи". На днях районный суд города Самтредия в Западной Грузии приговорил мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, к 18 годам лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Телавский районный суд (регион Кахети) признал обвиняемого в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери виновным, приговорив к 16 годам тюрьмы, информацию распространила пресс-служба прокуратуры.
Изученные в ходе судебного разбирательства доказательства подтвердили, что обвиняемый систематически насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, пользуясь беспомощностью потерпевшей.
Полиция задержала обвиняемого 18 мая 2025 года. Ему предъявили обвинение по статье "Изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетнего члена семьи".
На днях районный суд города Самтредия в Западной Грузии приговорил
мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, к 18 годам лишения свободы.