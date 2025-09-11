https://sputnik-georgia.ru/20250911/gruziny-ne-voyuyut-protiv-rossii--glava-gruzinskogo-tv-o-tseli-vizita-v-donbass-294897496.html

"Грузины не воюют против России" – глава грузинского ТВ о цели визита в Донбасс

"Грузины не воюют против России" – глава грузинского ТВ о цели визита в Донбасс

Ознакомиться с ситуацией в ДНР, рассказать об отношении грузинского народа к России и выразить надежду скорейшего урегулирования грузино-российских связей - основные цели визита грузинской делегации в Донецк, рассказал председатель "Объединения правозащитников" Грузии, адвокат, директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия."К визиту никакого отношения не имеет правительство Грузии. Этим визитом мы хотели сказать, что грузинский народ не воюет против России. Также наша делегация поехала в Донбасс, чтобы посмотреть на ситуацию, потому что оттуда идет противоречивая информация, и мы хотели на месте убедиться, что там происходит. Я был первым телевизионным журналистом, который посетил Донбасс в 2022 году, и вновь оказаться в этом месте было очень волнительно", - рассказал Мжаванадзе. По его словам, в состав делегации также вошли политический и военный обозреватель Паата Абуладзе и член политсовета политической партии "Солидарность во имя мира" Георгий Иремадзе. В ходе визита грузинская делегация провела встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. "У нас была 40-минутная беседа о текущей ситуации, и в том числе говорили о Грузии. Мы сказали, что мы за дружбу с Россией и что Патриарх Грузии неоднократно говорил, что Бог нам дал возможность соседствовать с Россией, Россия - практически меч, который хранит православие. Мы знаем, какая борьба идет против христианства в современном мире", - отметил Мжаванадзе. Как рассказал Мжаванадзе, в ходе встречи речь шла и об участии Грузии в войне. "Мы подчеркнули, что это не воля грузинского народа, Грузия не участвует в этой войне. Если так посмотреть, то и на стороне России многие воюют, и не надо обрисовывать ситуацию так, будто весь грузинский народ нацелен против России. Те грузины, которые сейчас воюют на стороне Украины, это наемники", - отметил Мжаванадзе. По его словам, если Грузия будет враждебно относиться к России, то она никогда не решит вопрос территориальной целостности. Мжаванадзе уверен, что рычаги урегулирования ситуации между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали не в Брюсселе, не в Вашингтоне, а в Москве. "Все, что мы делаем, цель всего этого, шаг за шагом прийти к урегулированию нашего главного болезненного вопроса, решения территориальной целостности. Это долгий процесс. В первую очередь, надо помириться с абхазами и осетинами, урегулировать отношения с Россией", - сказал Мжаванадзе. Журналист сравнил ситуацию в Донбассе и Луганске с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, жители Донбасса и Луганска никогда не хотели воевать с Украиной, ничего не требовали, а лишь хотели сохранить свой родной русский язык и быть в дружеских отношениях с Россией. "Вот Минское соглашение, которое не подписал Зеленский, там что было написано?! Чтобы была широкая автономия у этих областей и чтобы был защищен русский язык. Они не требовали независимости, ничего не требовали, и этот документ не подписал Зеленский. Поэтому делать параллель с Абхазией и Южной Осетией нельзя", - сказал он. Также, грузинская делегация отметила на встрече, что очень большое давление идет на правительство Грузии с Запада. В ответ Пушилин выразил благодарность правительству Грузии за твердое решение не открывать "второй фронт". Саур-Могила В ходе визита грузинская делегация посетила комплекс "Саур-Могила", посвященный освобождению Донбасса советскими воинами в 1943 году. Это одна из самых высоких точек Донецкого края, где Красная армия выиграла одну из главных битв Великой Отечественной войны. К вершине кургана ведет лестница, справа от которой расположились пилоны, посвященные пехотинцам, летчикам, артиллеристам и танкистам. В 1941-м, когда немецкие войска оккупировали Донбасс, ими была занята и высота с отметкой 277,9 метра, которая имела стратегическое значение. В августе 1943-го красноармейцы вновь смогли выбить противника с господствующей высоты, но при этом понесли огромные потери. Чтобы защититься от летящих в них гранат и пуль, советским бойцам приходилось прикрываться телами своих убитых однополчан. В последние дни августа 1943-го Саур-Могила стала братской могилой для советских воинов. В 2014-м комплекс был разрушен во время боев ополченцев ДНР с вооруженными силами Украины, и до 2022 года мемориал находился в руинах. В 2022 году мемориальный комплекс был восстановлен и расширен силами Российского военно-исторического общества (РВИО) и Министерства обороны РФ, открытие состоялось 8 сентября 2022 года. Важной и душевной Мжаванадзе назвал встречу с Архиепископом Амвросием (архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), архиепископ Волновахский (с 2019), викарий Донецкой епархии). "Также у нас была встреча с епископом Амвросием, большую любовь он передал грузинскому народу, сказал, что очень любит Грузию. На встрече было подчеркнуто, что Россия и Грузия - друзья и те болезненные вопросы, которые остались нерешенными, все постепенно решатся. Сразу все невозможно урегулировать", - сказал Мжаванадзе. Плодотворной была и встреча с ректором Донецкого государственного медицинского университета имени Максима Горького Григорием Игнатенко. В этом вузе учатся и грузины. "Ректор очень уважительно относится к Грузии и тепло нас принял. Он много говорил об отношениях между Грузией и Россией. Он сказал, что раньше университет принимал 12 тысяч студентов, а сейчас здесь учатся 4 тысячи. И если будет желание у грузинских студентов поступить, вуз примет их с удовольствием", - отметил Мжаванадзе. "Были и в Авдеевке, и в других селах. И видно, что победой Украины это не закончится. Колоннами едет помощь на фронт, и это не та ситуация, когда на Украине силой заставляют людей воевать, в России виден патриотический дух", - заключил Мжаванадзе. В сентябре 2022 года ДНР подписала договор "о вхождении в состав России". В Донецке сейчас действуют российские законы, выдают российские паспорта. Россия и Грузия Грузино-российские отношения постепенно нормализуются в последние годы, в условиях отсутствия дипотношений между странами. Соседние страны активно торгуют, обмениваются туристами, и укрепляют межчеловеческие и культурные связи. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов. Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Согласно новому указу президента РФ, опубликованному 10 октября 2024 года, исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. Большая роль в решении вопроса принадлежит партии "Солидарность во имя мира", которая активно старается внести свою лепту в налаживание отношений между Грузией и Россией. Партия 15 июня 2024 года обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима для граждан Грузии, а также освобождении от ответственности тех граждан страны, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования". На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%. Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

