https://sputnik-georgia.ru/20250911/tragichnaya-lichnost--chto-pravitelstvo-gruzii-dumaet-o-nemetskom-diplomate-294901161.html

Трагичная личность – что правительство Грузии думает о немецком дипломате

Трагичная личность – что правительство Грузии думает о немецком дипломате

Sputnik Грузия

За три года ему удалось фактически разрушить самые лучшие партнерские отношения между Грузией и Германией, которые складывались на протяжении 30 лет, заявил... 11.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-11T21:51+0400

2025-09-11T21:51+0400

2025-09-11T21:51+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

германия

мид германии

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288175334_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_ae373d855afb399f48564c984744ad82.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Посол Германии в Грузии Петер Фишер – трагичная личность, а его защита – трагический акт, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.Ранее 8 сентября после противостояния у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили, спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил посла Германии в том, что тот поддерживает провокаторов и подстрекателей. Обвиненного в поддержке радикалов в Тбилиси, Фишера, поддержало правительство МИД и представительство ЕС в Грузии. В защиту посла Германии Фишер в ответ на обвинения и критику Шалвы Папуашвили в свой адрес написал в Сети, что у него состоялась "хорошая беседа" с госминистром Германии по европейским делам Гюнтером Крихбаумом. Тот заверил Фишера в полной поддержке немецкого правительства, а также "выразил глубокую обеспокоенность тем направлением, по которому развивается Грузия". "Он (Гюнтер Крихбаум, ред.) выразил глубокую обеспокоенность курсом Грузии. Правительство Германии полностью поддерживает меня как посла. Конечно, Германия отвергает политическое насилие. Я также публично заявлял об этом в Грузии. Утверждения об обратном ошибочны и не соответствуют действительности", – написал Фишер на своей странице в соцсети Х.С заявлением выступил и МИД Германии, который категорически отрицает и осуждает беспочвенные обвинения в адрес своего дипломата. "Посол Германии в Тбилиси представляет позицию федерального правительства. Германия еще раз призывает власти Грузии прекратить распространение ложных нарративов о позиции и политике Европейского союза и правительства Германии, и изменить свой текущий политический курс", – говорится в заявлении МИД Германии. МИД Германии выразил сожаление в связи с тем, что подобная ситуация вредит немецко-грузинским отношениям, распространяя дезинформацию и вредоносный нарратив.Солидарны с немецким послом и представительство Евросоюза в Грузии. "Мы выражаем солидарность послу Германии. Как заявил Верховный представитель ЕС, ЕС отрицает и осуждает дезинформацию и необоснованные обвинения в отношении роли и деятельности ЕС и его государств-членов в Грузии", – говорится в заявлении.Позиция председателя парламента Грузии"Господин Петер Фишер, похоже, обеспокоен обвинениями. Тогда решение очень простое: ему не следует поддерживать экстремистов", – заявил Папуашвили. Папуашвили пояснил ситуацию. По его словам, есть экстремистская группа, которая напала на депутата парламента Грузии Мариам Лашхи с фашистскими лозунгами. После этого Фишер принял этих людей у себя в посольстве и выразил им поддержку, назвав "будущим Грузии". "На следующий день после этой встречи та же группа напала на тбилисский штаб "Грузинской мечты". Там тоже, прибегнув к политическому насилию и выкрикивая фашистские лозунги. Он должен публично дистанцироваться от этой экстремистской группировки, так же как он публично поддержал их, приняв в посольстве и публично выразив свою поддержку", – отметил Папуашвили.Штаб кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе открылся на проспекте Меликишвили 3 сентября. Ежедневно там проходят акции протеста. У здания в вечерние часы собираются противники власти, а внутри – сторонники "Грузинской мечты". Акции протеста 8 и 9 сентября переросли в столкновения. Разрядить обстановку удалось лишь полиции. Спикер парламента Папуашвили заявил, что внешнеполитическое ведомство ответит на заявление пресс-секретаря МИД Германии лишь при необходимости. Он подчеркнул, что подобное поведение посла Фишера не является первым случаем, ранее тот встречался с экстремистской группировкой в Гори. По словам Папуашвили, действия посла наносят серьезный ущерб грузино-германским отношениям.Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса Евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября — начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, германия, мид германии, грузинская мечта - демократическая грузия