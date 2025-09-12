https://sputnik-georgia.ru/20250912/eks-ministru-oborony-gruzii-mogut-predyavit-obvinenie-v-klinike-294904767.html

Экс-министру обороны Грузии могут предъявить обвинение в клинике

Бывший министр обороны Грузии все еще находится в клинике, где проходит лечение от сотрясения мозга 12.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Задержанный по факту злоупотребления должностными полномочиями и легализации (отмыванию) доходов в особо крупном размере бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе переведен в клинику Хелсикор в Тбилиси, где, вероятно, ему и предъявят официально обвинение, сообщают местные СМИ.Бурчуладзе задержали накануне, 11 сентября. По информации Службы государственной безопасности, во время задержания он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что у него постельный режим, так как получил легкое сотрясение мозга, упав с квадроцикла, поэтому попросил доставить его в клинику. В клинике, со своей стороны, не комментируют состояние здоровья бывшего министра обороны. Дело БурчуладзеСледствием установлено, что по указанию Джуаншера Бурчуладзе его тогдашний заместитель Георгий Хаиндрава, а также начальник Департамента закупок Минобороны Владимир Гудушаури для получения выгоды при содействии близкого родственника министра умышленно создали неконкурентную среду при закупке МО Грузии аппарата магнитно-резонансной томографии, в результате чего были заключены нереальные сделки. А именно, была искусственно завышена реальная рыночная стоимость аппарата МРТ, и Минобороны приобрело его за 3,9 млн лари вместо 2,6 млн. В результате преступных действий ведомству был причинен ущерб в размере 1,3 млн лари. Кроме того, в целях сокрытия источника незаконного и/или необоснованного дохода в особо крупном размере Бурчуладзе предпринял следующие действия: в январе 2025 года семья Джуаншера Бурчуладзе приобрела земельный участок в провинции Малага (Испания) за 544 тысяч евро с расположенным на нем жилым домом. Ртвели 2025: сколько винограда переработали винзаводы?>>Поскольку Бурчуладзе не мог доказать законное происхождение этой суммы, он и его супруга с целью сокрытия/маскировки реального происхождения денег 9 декабря 2024 года заключили фиктивный договор купли-продажи между женой экс-министра Джуаншера Бурчуладзе и третьим лицом о продаже недвижимости, расположенной в Цхнети за 620 тысяч евро. В действительности семья Бурчуладзе не продала указанное имущество, а целью сделки было лишь сокрытие происхождения суммы, подлежащей переводу в Испанию. Кроме того, были использованы фиктивные кредитные договоры. Примечательно также, что Бурчуладзе, чтобы скрыть незаконное происхождение указанных 544 тысяч евро, вообще не указал недвижимость, приобретенную в Испании, в декларации об имуществе чиновника за март 2025 года. Вышеупомянутым способом Джуаншер Бурчуладзе легализовал незаконный доход в особо крупном размере – 1,6 млн лари. Следствие ведется по статьям "Легализация незаконного дохода с использованием служебного положения", а также " Злоупотребление служебными полномочиями". Ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. В июле этого года Антикоррупционное агентство задержало бывшего заместителя министра обороны Георгия Хаиндрава, экс-главу департамента закупок, а также родственника министра по обвинению в растрате в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

