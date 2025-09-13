https://sputnik-georgia.ru/20250913/v-chem-obvinyayut-eks-ministra-oborony-gruzii-burchuladze-podrobnosti-ot-prokuratury-294920704.html

В чем обвиняют экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе? Подробности от прокуратуры

В чем обвиняют экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе? Подробности от прокуратуры

Sputnik Грузия

Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет 13.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-13T14:14+0400

2025-09-13T14:14+0400

2025-09-13T14:53+0400

джуаншер бурчуладзе

испания

грузия

новости

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276789968_0:80:1280:801_1920x0_80_0_0_fc49a025214d3046aec555374057ce94.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег, сообщает Генпрокуратура Грузии. Бурчуладзе был задержан 11 сентября в рамках расследования дела об отмывании денег в оборонном ведомстве в 2023 году. По версии следствия, Бурчуладзе был тем самым человеком, по чьему указанию действовали заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и бывший начальник департамента закупок Минобороны Грузии при махинациях с закупкой аппарата МРТ для военного госпиталя. По данным следствия, путем заключения притворных сделок аппарат МРТ стоимостью 2 606 272 лари был поставлен министерству обороны Грузии за 3 940 000 лари. "В результате преступных действий министерству обороны Грузии был нанесен имущественный ущерб в размере 1 333 728 лари", – говорится в сообщении прокуратуры. Следствие утверждает, что Бурчуладзе в январе 2025 года вместе с супругой приобрел за 544 тысячи евро земельный участок с домом в Испании, а для легализации суммы и с целью сокрытия происхождения имущества осуществил фиктивную сделку о якобы приобретении дома в Цхнети. Также бывший министр обороны, с целью сокрытия незаконного происхождения упомянутых 544 000 евро, в марте 2025 года в декларации об имущественном положении должностного лица вообще не указал приобретенное в Испании недвижимое имущество, чем осуществил легализацию незаконного и необоснованного дохода в особо крупном размере в 1 593 212 лари. Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Прокуратура намерена требовать для бывшего министра обороны заключения в качестве меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

джуаншер бурчуладзе, испания, грузия, новости, происшествия