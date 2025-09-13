https://sputnik-georgia.ru/20250913/v-chem-obvinyayut-eks-ministra-oborony-gruzii-burchuladze-podrobnosti-ot-prokuratury-294920704.html
В чем обвиняют экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе? Подробности от прокуратуры
В чем обвиняют экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе? Подробности от прокуратуры
Sputnik Грузия
Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет 13.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-13T14:14+0400
2025-09-13T14:14+0400
2025-09-13T14:53+0400
джуаншер бурчуладзе
испания
грузия
новости
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276789968_0:80:1280:801_1920x0_80_0_0_fc49a025214d3046aec555374057ce94.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег, сообщает Генпрокуратура Грузии. Бурчуладзе был задержан 11 сентября в рамках расследования дела об отмывании денег в оборонном ведомстве в 2023 году. По версии следствия, Бурчуладзе был тем самым человеком, по чьему указанию действовали заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и бывший начальник департамента закупок Минобороны Грузии при махинациях с закупкой аппарата МРТ для военного госпиталя. По данным следствия, путем заключения притворных сделок аппарат МРТ стоимостью 2 606 272 лари был поставлен министерству обороны Грузии за 3 940 000 лари. "В результате преступных действий министерству обороны Грузии был нанесен имущественный ущерб в размере 1 333 728 лари", – говорится в сообщении прокуратуры. Следствие утверждает, что Бурчуладзе в январе 2025 года вместе с супругой приобрел за 544 тысячи евро земельный участок с домом в Испании, а для легализации суммы и с целью сокрытия происхождения имущества осуществил фиктивную сделку о якобы приобретении дома в Цхнети. Также бывший министр обороны, с целью сокрытия незаконного происхождения упомянутых 544 000 евро, в марте 2025 года в декларации об имущественном положении должностного лица вообще не указал приобретенное в Испании недвижимое имущество, чем осуществил легализацию незаконного и необоснованного дохода в особо крупном размере в 1 593 212 лари. Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Прокуратура намерена требовать для бывшего министра обороны заключения в качестве меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276789968_49:0:1214:874_1920x0_80_0_0_8af50d9cb4aa32b0906855951ebd40ad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
джуаншер бурчуладзе, испания, грузия, новости, происшествия
джуаншер бурчуладзе, испания, грузия, новости, происшествия
В чем обвиняют экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе? Подробности от прокуратуры
14:14 13.09.2025 (обновлено: 14:53 13.09.2025)
Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег, сообщает Генпрокуратура Грузии.
Бурчуладзе был задержан 11 сентября в рамках расследования дела об отмывании денег в оборонном ведомстве в 2023 году.
По версии следствия, Бурчуладзе был тем самым человеком, по чьему указанию действовали заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и бывший начальник департамента закупок Минобороны Грузии при махинациях с закупкой аппарата МРТ для военного госпиталя.
По данным следствия, путем заключения притворных сделок аппарат МРТ стоимостью 2 606 272 лари был поставлен министерству обороны Грузии за 3 940 000 лари.
"В результате преступных действий министерству обороны Грузии был нанесен имущественный ущерб в размере 1 333 728 лари", – говорится в сообщении прокуратуры.
Следствие утверждает, что Бурчуладзе в январе 2025 года вместе с супругой приобрел за 544 тысячи евро земельный участок с домом в Испании, а для легализации суммы и с целью сокрытия происхождения имущества осуществил фиктивную сделку о якобы приобретении дома в Цхнети.
Также бывший министр обороны, с целью сокрытия незаконного происхождения упомянутых 544 000 евро, в марте 2025 года в декларации об имущественном положении должностного лица вообще не указал приобретенное в Испании недвижимое имущество, чем осуществил легализацию незаконного и необоснованного дохода в особо крупном размере в 1 593 212 лари.
Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Прокуратура намерена требовать для бывшего министра обороны заключения в качестве меры пресечения.