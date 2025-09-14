https://sputnik-georgia.ru/20250914/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-v-tbilisi-i-regionakh-zaderzhany-bolee-desyati-chelovek-294934225.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: в Тбилиси и регионах задержаны более десяти человек

Sputnik Грузия

14.09.2025

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 14 человек по обвинению в совершении наркопреступлений в Тбилиси, Рача-Лечхуми, Кахети и Имерети в результате проведенных за последнее время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, содействии их сбыту, незаконном ввозе на территорию Грузии, незаконном посеве, выращивании растений, содержащих наркотические средства, и сбыте психотропных веществ. Сотрудники правоохранительных органов изъяли в указанных задержанными местах различные виды наркотических средств в особо крупном размере, в том числе метадон, субутекс, бупренорфин, альфа-ПВП, лирику, сушеную марихуану.Также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, электронные весы и клейкая лента. Борьба с наркопреступлениями в Грузии – супругов из России приговорили к 8,5 годам тюрьмы>>Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

