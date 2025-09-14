https://sputnik-georgia.ru/20250914/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-v-tbilisi-i-regionakh-zaderzhany-bolee-desyati-chelovek-294934225.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: в Тбилиси и регионах задержаны более десяти человек
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: в Тбилиси и регионах задержаны более десяти человек
Sputnik Грузия
Самому младшему из задержанных 18 лет 14.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-14T20:05+0400
2025-09-14T20:05+0400
2025-09-14T20:05+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
кахети
имерети
наркопреступления в грузии
наркополитика
наркотики
наркоторговля
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_387ea44c0788fc80f54c7bed9f67ba25.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 14 человек по обвинению в совершении наркопреступлений в Тбилиси, Рача-Лечхуми, Кахети и Имерети в результате проведенных за последнее время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, содействии их сбыту, незаконном ввозе на территорию Грузии, незаконном посеве, выращивании растений, содержащих наркотические средства, и сбыте психотропных веществ. Сотрудники правоохранительных органов изъяли в указанных задержанными местах различные виды наркотических средств в особо крупном размере, в том числе метадон, субутекс, бупренорфин, альфа-ПВП, лирику, сушеную марихуану.Также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, электронные весы и клейкая лента. Борьба с наркопреступлениями в Грузии – супругов из России приговорили к 8,5 годам тюрьмы>>Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
кахети
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_ef8c5c443560eb40ed1bafd22ba1acc2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, кахети, имерети, наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики, наркоторговля
грузия, происшествия, новости, тбилиси, кахети, имерети, наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики, наркоторговля
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: в Тбилиси и регионах задержаны более десяти человек
Самому младшему из задержанных 18 лет
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 14 человек по обвинению в совершении наркопреступлений в Тбилиси, Рача-Лечхуми, Кахети и Имерети в результате проведенных за последнее время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, содействии их сбыту, незаконном ввозе на территорию Грузии, незаконном посеве, выращивании растений, содержащих наркотические средства, и сбыте психотропных веществ.
Самому младшему из задержанных 18 лет, самому старшему – 57. Среди задержанных есть иностранцы, а также ранее судимые лица.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли в указанных задержанными местах различные виды наркотических средств в особо крупном размере, в том числе метадон, субутекс, бупренорфин, альфа-ПВП, лирику, сушеную марихуану.
Также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, электронные весы и клейкая лента.
Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Борьба с наркотиками в Грузии
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.