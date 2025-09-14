https://sputnik-georgia.ru/20250914/eks-ministr-oborony-gruzii-obvinyaemyy-v-otmyvanii-deneg-budet-zhdat-suda-v-tyurme-294933393.html
Экс-министр обороны Грузии, обвиняемый в отмывании денег, будет ждать суда в тюрьме
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе в качестве меры пресечения два месяца лишения свободы. Сам Бурчуладзе присутствовал на судебном заседании и отметил, что не согласен с предъявленными обвинениями. Бурчуладзе был задержан 11 сентября в рамках расследования дела об отмывании денег в оборонном ведомстве в 2023 году. По версии следствия, Бурчуладзе был тем самым человеком, по чьему указанию действовали заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и бывший начальник департамента закупок Минобороны Грузии при махинациях с закупкой аппарата МРТ для военного госпиталя. В результате ведомству был нанесен материальный ущерб в размере 1,3 млн лари. Следствие утверждает, что Бурчуладзе в январе 2025 года вместе с супругой приобрел за 544 тысячи евро земельный участок с домом в Испании, а для легализации суммы и с целью сокрытия происхождения имущества осуществил фиктивную сделку о продаже дома в Цхнети. Примечательно также, что Бурчуладзе, чтобы скрыть незаконное происхождение указанных 544 тысяч евро, вообще не указал недвижимость, приобретенную в Испании, в декларации об имуществе чиновника за март 2025 года. Таким образом он легализовал незаконный доход в особо крупном размере – 1,6 млн лари. В чем обвиняют экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе? Подробности от прокуратуры>>Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В июле этого года Антикоррупционное агентство задержало бывшего заместителя министра обороны Георгия Хаиндрава, экс-главу департамента закупок, а также родственника министра по обвинению в растрате в крупном размере.
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе в качестве меры пресечения два месяца лишения свободы.
Сам Бурчуладзе присутствовал на судебном заседании и отметил, что не согласен с предъявленными обвинениями.
Бывшему министру обороны Грузии предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег.
Бурчуладзе был задержан 11 сентября в рамках расследования дела об отмывании денег в оборонном ведомстве в 2023 году.
По версии следствия, Бурчуладзе был тем самым человеком, по чьему указанию действовали заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и бывший начальник департамента закупок Минобороны Грузии при махинациях с закупкой аппарата МРТ для военного госпиталя.
По данным следствия, путем заключения мнимых сделок аппарат МРТ стоимостью 2,6 млн лари был поставлен министерству обороны Грузии за 3,9 млн лари.
В результате ведомству был нанесен материальный ущерб в размере 1,3 млн лари.
Следствие утверждает, что Бурчуладзе в январе 2025 года вместе с супругой приобрел за 544 тысячи евро земельный участок с домом в Испании, а для легализации суммы и с целью сокрытия происхождения имущества осуществил фиктивную сделку о продаже дома в Цхнети.
Примечательно также, что Бурчуладзе, чтобы скрыть незаконное происхождение указанных 544 тысяч евро, вообще не указал недвижимость, приобретенную в Испании, в декларации об имуществе чиновника за март 2025 года. Таким образом он легализовал незаконный доход в особо крупном размере – 1,6 млн лари.
Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В июле этого года Антикоррупционное агентство задержало бывшего заместителя министра обороны Георгия Хаиндрава, экс-главу департамента закупок, а также родственника министра по обвинению в растрате в крупном размере.