https://sputnik-georgia.ru/20250914/eks-ministr-oborony-gruzii-obvinyaemyy-v-otmyvanii-deneg-budet-zhdat-suda-v-tyurme-294933393.html

Экс-министр обороны Грузии, обвиняемый в отмывании денег, будет ждать суда в тюрьме

Экс-министр обороны Грузии, обвиняемый в отмывании денег, будет ждать суда в тюрьме

Sputnik Грузия

Бурчуладзе был задержан 11 сентября в рамках расследования дела об отмывании денег в оборонном ведомстве в 2023 году 14.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-14T12:50+0400

2025-09-14T12:50+0400

2025-09-14T12:50+0400

грузия

новости

тбилиси

джуаншер бурчуладзе

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266062695_523:127:1197:506_1920x0_80_0_0_d20d1256943a9a72a96b453c7aef920b.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе в качестве меры пресечения два месяца лишения свободы. Сам Бурчуладзе присутствовал на судебном заседании и отметил, что не согласен с предъявленными обвинениями. Бурчуладзе был задержан 11 сентября в рамках расследования дела об отмывании денег в оборонном ведомстве в 2023 году. По версии следствия, Бурчуладзе был тем самым человеком, по чьему указанию действовали заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и бывший начальник департамента закупок Минобороны Грузии при махинациях с закупкой аппарата МРТ для военного госпиталя. В результате ведомству был нанесен материальный ущерб в размере 1,3 млн лари. Следствие утверждает, что Бурчуладзе в январе 2025 года вместе с супругой приобрел за 544 тысячи евро земельный участок с домом в Испании, а для легализации суммы и с целью сокрытия происхождения имущества осуществил фиктивную сделку о продаже дома в Цхнети. Примечательно также, что Бурчуладзе, чтобы скрыть незаконное происхождение указанных 544 тысяч евро, вообще не указал недвижимость, приобретенную в Испании, в декларации об имуществе чиновника за март 2025 года. Таким образом он легализовал незаконный доход в особо крупном размере – 1,6 млн лари. В чем обвиняют экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе? Подробности от прокуратуры>>Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В июле этого года Антикоррупционное агентство задержало бывшего заместителя министра обороны Георгия Хаиндрава, экс-главу департамента закупок, а также родственника министра по обвинению в растрате в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, тбилисский городской суд