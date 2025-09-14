https://sputnik-georgia.ru/20250914/gruzinskiy-bokser-snyalsya-s-polufinala-chempionata-mira-v-liverpule-294932771.html

Грузинский боксер снялся с полуфинала чемпионата мира в Ливерпуле

Гурули вышел в полуфинал турнира в весовой категории до 65 кг, что обеспечило ему бронзовую медаль 14.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Грузинский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Париже Лаша Гурули снялся с чемпионата мира в Ливерпуле из-за травмы, об этом сам спортсмен написал на своей странице в одной из социальных сетей. Гурули вышел в полуфинал турнира в весовой категории до 65 кг, что обеспечило ему бронзовую медаль. Как отметил 29-летний боксер, в течение последних шести лет он не возвращался с чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр без медали, но теперь ему нужно полное восстановление, чтобы к Олимпийским играм 2028 года быть абсолютно здоровым. "Это неописуемая радость и гордость, когда я смотрю на грузинский флаг, стоя на пьедестале, я снова чувствую, как много для меня значат наш флаг и наша родина", – добавил Гурули. Рекорды грузинских спортсменов на Олимпиаде в Париже>>Чемпионат мира 2025 года под эгидой World Boxing проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября и собрал лучших боксеров планеты. После Летних Олимпийских игр в Париже, где боксер завоевал бронзовую медаль, Гурули был удостоен ордена Чести. До него грузинские боксеры не выигрывали медали с 2000 года – тогда бронзу для Грузии в Сиднее завоевал Владимир Чантурия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

