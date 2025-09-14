https://sputnik-georgia.ru/20250914/nikto-ne-zabyt-kak-sokhranit-pamyat-o-podvige-gruzin-v-borbe-s-fashizmom-294939402.html
Никто не забыт? Как сохранить память о подвиге грузин в борьбе с фашизмом?
Никто не забыт? Как сохранить память о подвиге грузин в борьбе с фашизмом?
Во второе воскресенье сентября во всем мире отмечается международный День памяти жертв фашизма. В этом году эта дата пришлась на 14 сентября.
В годы Великой Отечественной войны Грузия отправила на фронт более 700 тысяч человек. Половина из них не вернулись домой, погибнув в боях, плену и в концлагерях.Павших героев в Грузии всегда особо почитали, в Тбилиси и других городах страны были воинские кладбища, мемориалы и памятники погибшим в боях.Один из главных парков столицы - парк Ваке, создавался как парк Победы.Хотя в последние годы мемориал павшим заброшен - во время ремонта парка эту часть так и не сделали.В Тбилиси в одно время на стенах домов в разных районах даже появились изображения свастики.Но в последнее время наметилась другая тенденция - появились надписи “Нет нацизму: 1941-1945”. Свастика со стен домов в старом городе куда-то пропала, очевидно, ее убрали с фасадов зданий. Остается надеяться, что будущие поколения будут помнить о том, какой вклад внесли их предки в борьбу с фашизмом, отдав за это свои жизни.
18:01 14.09.2025 (обновлено: 02:56 15.09.2025)
