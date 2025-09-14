Тбилисский городской суд определился с мерой пресечения для Левана Хабеишвили

https://sputnik-georgia.ru/20250914/tbilisskiy-gorodskoy-sud-opredelilsya-s-meroy-presecheniya-dlya-levana-khabeishvili-294932944.html

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Председатель политсовета партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили на время следствия останется в тюрьме, решение о мере пресечения огласила судья Пикрия Сиктурашвили. Хабеишвили и его соратник Муртаз Зоделава были задержаны 11 сентября по делу о попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Хабеишвили предъявлены обвинения в обещании взятки должностному лицу за совершение незаконного деяния и в публичных призывах к свержению власти. Что касается Зоделава, то члену "Нацдвижения" избрана мера пресечения в виде залога. Он должен выплатить 25 тысяч лари.Как утверждает следствие, Хабеишвили систематически распространял в публичном пространстве (в телевизионных эфирах и социальных сетях) призывы к свержению власти и обещал сотрудникам Департамента специальных задач МВД передать 200 тысяч долларов в качестве взятки в том случае, если они откажутся от участия в учениях и от выполнения возложенных на них служебных обязанностей, в том числе использования спецсредств на акциях протеста. Касательно обвинения в публичных призывах к свержению власти, Хабеишвили, как утверждает следствие, с июня 2025 года через телевизионные эфиры и социальные сети систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и определял конкретные дату и место. Кто и зачем говорит о связях экс-чиновников с оппозицией перед выборами в Грузии?>>Соратнику Хабеишвили по партии Муртазу Зоделава предъявлено обвинение "в незаконном вмешательстве в деятельность следователя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела". По версии следствия, Зоделава незаконно вмешивался в деятельность следователя СГБ и с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела попытался утаить мобильный телефон Хабеишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

